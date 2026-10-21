Construyendo un enemigo que no buscaban

Pero a veces, la falta de experiencia, la tozudez, la soberbia, el desespero por la inmediatez en resultados y la obnubilación por la excesiva polarización terminan por construir un enemigo que no se estaba buscando para cumplir…

Ya hemos dicho aquí que, de tumbo en tumbo, buscaban, sin encontrarlo, un enemigo contra quien descargar su falseada indignación y contaminar el algoritmo social con rabia y temor.

De la ingenuidad a la torpeza solo hay un paso. Y tal parece que ya lo dieron quienes, a la sombra, creyendo que saben, improvisan, experimentan y juegan al ensayo y error con la estrategia y la propaganda política del gobierno.

Pero a veces, la falta de experiencia, la tozudez, la soberbia, el desespero por la inmediatez en resultados y la obnubilación por la excesiva polarización terminan por construir un enemigo que no se estaba buscando para cumplir aquella Ley de las consecuencias imprevistas pergeñada por Merton hace menos de un siglo.

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Aunque esos efectos son multidimensionales, ni la teatralización de las intervenciones presidenciales, ni el fracaso en la atención de las víctimas del terremoto de agosto, ni el perfilamiento, con tono amenazante pero sin pruebas, que hacen de alcaldes y gobernadores; ni la mediocridad en las cifras de seguridad, ni la caída de la economía que ya comienza a sentirse, ni las patraseadas y descaches en nombramientos, ni las cortapisas al ejercicio periodístico habían logrado consensuar el malestar ciudadano como lo han hecho los errores monumentales en la mal llamada batalla cultural.

Los disparates sobre el lenguaje inclusivo, wokismo, educación sexual, ideología de género y muy especialmente sobre la memoria histórica y su representación en el Museo Nacional lograron despertar la indignación de artistas, educadores, gestores, intelectuales, líderes de opinión, padres y madres de familia, ciudadanos de a pie y en particular el grueso núcleo estudiantil y juvenil, que le negó su voto al actual presidente.

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La incompetencia y desmaño al retirar esas 30 piezas de exposición, medidas atrabiliarias, suspendidas por un juez, hicieron el milagro de conjuntar, por primera vez, esos diversos sectores sociales no solo para protestar sino para reivindicar que nadie puede estar por encima de nadie a la hora de seleccionar qué ver y decidir cuáles signos, símbolos, mitos e interpretaciones nos identifican y nos unen como nación.

Esas tosquedades han traído consigo otras medidas igualmente inexcusables como la intimidación con escuadrones antidisturbios, la estigmatización de los marchantes, para descalificarlos por anticipado (grave error) en una retórica autorreferencial (solo para sus áulicos que son cada vez menos, lo que mina el discurso de mayoría) y finalmente a para hacer converger el efecto Streisand y el efecto bumerán: esas 30 piezas, o sus fotografías, sobre feminismo, violencias políticas, población Lgtbiq+, líderes de izquierda y movimientos estudiantiles, saltaron quizás del anonimato o el desconocimiento al debate público y serán las más vistas en el futuro próximo.

Esa memoria histórica, que no se olvide, cuenta que parte de la raíz de la movilización en el paro del 77 tuvo que ver con los jóvenes, estudiantes y clase obrera, que a su vez fueron pilares junto con los indígenas en el paro de 2019, como lo fueron hace poco en Francia, por el descontento con la educación pública.

Parafraseando a Alejo Carpentier habría que decir que los jóvenes, los intelectuales y los estudiantes siguen ahí. No se han ido. Y están despertando.

@marioemorales y http://mariomorales.co