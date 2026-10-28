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Aterra el desprograme de los opinadores del país que esperaban por estos días estar canonizando a quienes prometieron una patria milagro. Comenzaron pidiendo silencio, con la disculpa del compás de espera para que el nuevo gobierno se instalara a pesar de las señales que dio de no quererse instalar. Luego pidieron calma y propusieron disculpas, asociadas a las contingencias y a la premura, pero nunca a la falta de calidades de quienes eran llamados a cogobernar, para explicar la raquítica exposición de resultados. Luego reclamaron paciencia porque decían, muy a pesar de sus propias exigencias con gobiernos pasados, que nada puede cambiar en tres meses. ¡Ni con un milagro! Y ahora imploran, ruegan, en nombre de la esperanza, para que no haya escrutinio, ni rendición de cuentas, ni investigaciones exhaustivas porque podría matar la “ilusión”, y de paso terminan por culpar a los mensajeros de mirada crítica, en este limbo donde las cosas parecen negadas a tomar forma.
Por eso, cada vez que invocan el terremoto, el incendio y las inundaciones como pretexto para esta escalofriante inacción que vivimos, habría que recordarles, como creía ese viejo concepto de la filosofía china, el Mandato del Cielo, de que la naturaleza y antepasados premiaban o castigaban, protegían o exponían, con desastres, terremotos e inundaciones, a los gobernantes de acuerdo con sus virtudes o defectos. Luego filósofos y eruditos invocaban esa ley para frenar abusos especialmente cuando había pocos controles; luego venían las protestas…
La calidad del gobernante, entonces como ahora, se mide en hechos y resultados y no en ese trasunto ficcionado y desangelado de las alocuciones, otrora despreciado, donde, como hemos dicho, apenas si se vislumbra la nación de las promesas, el país de la anunciación.
Pretender tapar con un dedo roscogramas, descaches y equivocaciones ayuda al control institucional y ciudadano, pero es antes que nada un llamado de atención de que aquí todavía funciona la democracia por más creencias blasfemas o idolatrías disfrazadas que pretendan contaminarla. @marioemorales y http://mariomorales.co
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Alberto(68074)•Hace 1 horaMarito pese a todo lo que ocurre si considero que e es un mandato del cielo , después de tantos abusos cometidos en el gobierno anterior está es la patria milagro
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Atenas(06773)•Hace 1 horaNooo, mi Solón, otra vez muérome de pesar por vos: a estas horas del día y nadie de la jauría a aullado a tu favor, y no por ingratitud sino por pena ante tan relamidos relatos.Pero, yo por vos sí doy la cara y al menos te digo ciertas cosillas en este foro y a la vista de todos: porfa, tómalo con calma, vas desbocado, lo tuyo parece chorro de babas, y reitero, por nada del mundo te hago quedar mal, no en vano eres mi pensador de cabecera así parezca q’ padeces el síndrome de la pecera.Atenas
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Toto(36383)•Hace 57 minutosEl síndrome de la pecera te cae como anillo al dedo.
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