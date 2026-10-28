Aterra el desprograme de los opinadores del país que esperaban por estos días estar canonizando a quienes prometieron una patria milagro. Comenzaron pidiendo silencio, con la disculpa del compás de espera para que el nuevo gobierno se instalara a pesar de las señales que dio de no quererse instalar. Luego pidieron calma y propusieron disculpas, asociadas a las contingencias y a la premura, pero nunca a la falta de calidades de quienes eran llamados a cogobernar, para explicar la raquítica exposición de resultados. Luego reclamaron paciencia porque decían, muy a pesar de sus propias exigencias con gobiernos pasados, que nada puede…

Aterra el desprograme de los opinadores del país que esperaban por estos días estar canonizando a quienes prometieron una patria milagro. Comenzaron pidiendo silencio, con la disculpa del compás de espera para que el nuevo gobierno se instalara a pesar de las señales que dio de no quererse instalar. Luego pidieron calma y propusieron disculpas, asociadas a las contingencias y a la premura, pero nunca a la falta de calidades de quienes eran llamados a cogobernar, para explicar la raquítica exposición de resultados. Luego reclamaron paciencia porque decían, muy a pesar de sus propias exigencias con gobiernos pasados, que nada puede cambiar en tres meses. ¡Ni con un milagro! Y ahora imploran, ruegan, en nombre de la esperanza, para que no haya escrutinio, ni rendición de cuentas, ni investigaciones exhaustivas porque podría matar la “ilusión”, y de paso terminan por culpar a los mensajeros de mirada crítica, en este limbo donde las cosas parecen negadas a tomar forma.

Por eso, cada vez que invocan el terremoto, el incendio y las inundaciones como pretexto para esta escalofriante inacción que vivimos, habría que recordarles, como creía ese viejo concepto de la filosofía china, el Mandato del Cielo, de que la naturaleza y antepasados premiaban o castigaban, protegían o exponían, con desastres, terremotos e inundaciones, a los gobernantes de acuerdo con sus virtudes o defectos. Luego filósofos y eruditos invocaban esa ley para frenar abusos especialmente cuando había pocos controles; luego venían las protestas…

La calidad del gobernante, entonces como ahora, se mide en hechos y resultados y no en ese trasunto ficcionado y desangelado de las alocuciones, otrora despreciado, donde, como hemos dicho, apenas si se vislumbra la nación de las promesas, el país de la anunciación.

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Pretender tapar con un dedo roscogramas, descaches y equivocaciones ayuda al control institucional y ciudadano, pero es antes que nada un llamado de atención de que aquí todavía funciona la democracia por más creencias blasfemas o idolatrías disfrazadas que pretendan contaminarla. @marioemorales y http://mariomorales.co