¿Otros 100 días?

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No es fácil determinar cuándo se cumplen los primeros tres meses y los 100 días de este gobierno. La ignorancia, la soberbia y el azar no lo dejan ver con claridad.
Difícil que sea a partir de la posesión, cuya mayor expectativa era la firma de los cacareados 92 decretos. Estos resultaron verso y coro de campaña, y fueron reemplazados por una suerte de show mágico-cómico-musical que hizo recordar el programa televisivo de la Carabina de Ambrosio.
Definitivamente no es empezando con el terremoto, que desnudó el desconocimiento y falta de probidad de los funcionarios, que pasado el tiempo siguen tan impávidos y paralizados como al comienzo. Es cruel e inhumano que lo único tangible que muestren sean unas llaves de cartón y unas vallas de autopromoción que han vuelto a despertar la indignación de la gente que sigue preguntando por el monto y destino de las donaciones.
Tampoco sirven como referencia los proverbiales 30 días de transición, tiempo requerido para realizar el empalme, hacer nombramientos y tomar decisiones sobre prioridades. La patada a esa mesa impedirá conocer la realidad libre de manipulaciones, exageraciones y conveniencias.
Si fuera por calendario, el compás de espera termina la próxima semana. Y el escenario no podría ser más desolador. La violencia crece mientras el presidente juega al sheriff o a los soldaditos de plomo. El costo de vida sube antes de la regresiva reforma con nuevos impuestos, mientras el FMI respira en la nuca y toma cuerpo el chantaje del default. Como no creen en el MinHacienda para defender la reforma, le ponen al vice, que en el gobierno Duque alimentó con sus equivocaciones las movilizaciones sociales. La historia se repite a veces en forma de tragedia y otras en forma de farsa.
Y, para colmo, ya inició la campaña para las elecciones territoriales que amenazan con convertir todo en una moneda de cambio.
Por eso las emociones negativas, en las que tanto confían, también crecen en sondeos, como muestra de frustración y descontento.
De malas el gobierno porque todo parece salirle al revés, a menos que por decreto y vía alocución decida prorrogar esos 100 días.
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Astrid(60305)•Hace 1 horaExcelente columna.Suscribo
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Lucila(60806)•Hace 2 horasUn buen garrotazo,que es lo que se merecen
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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•Hace 2 horasEste incompetente gobierno del Gánster Abelardo está quedando solo con sus ministros que en su mayoría son tan incompetentes como él. Fanáticos religiosos que quieren manejar el país con milagros inexistentes porque no saben qué hacer puesto que no hicieron empalme. Ahora no les queda nada a que apegarse. Inventar tonterías contra la vida íntima de Petro y pagando prostitutas para que hablen mal de Petro y sin pruebas. Sin republicanos que por su derrota los acompañen . Abelardo es un perdedor
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Maria Clemencia(10942)•Hace 3 horasTotalmente de acuerdo.
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Alvaro(43818)•Hace 7 horas"Chantaje del default". Jajajajjajaja. ¿Como para qué escribir eso?
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Lalo(70277)•Hace 3 horasPara que los burros no entiendan.
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Luz(50513)•Hace 8 horasdefault?
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Atenas(06773)•Hace 8 horasCon torpes o necios parrafitos se está despachando semanal/ mi Solón; si, son bobaditas q’ va desgranando como clara muestra de q’ no tiene nada de fondo o de consistencia pa justificar este espacio; me lo imagino desgranado uno/ día por el trabajo q’ le supone haberse vuelto tan monotemático hasta completar 7 u 8 y listo su embuchado pa c/ mier….coles. Ver lo de hoy da grima, y es vergüenza pa mí q’ lo tengo como mi pensador de cabecera……pa llevarle la contraria. Atenas
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Dunkel Damn(84992)•Hace 53 minutosApenitas ,deja la inútil insultadera y el blablablá de webonadas personales. Ponte juicioso a hacer la maleta, porque tu gorilón mechimazorca no demora en sacarte a pescozones en sus últimas atribuladas medidas antimigratorias, después de la gloriosa patada que recibió en el asterisco por parte de los demócratas. Se siente un fresquito…..!
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Lucila(60806)•Hace 2 horasUd; no piensa….agravia,ofende!
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Gabriel(6p5bl)•Hace 3 horasy que paso con el OrANGUTAQN NARANA DE ATENITAS. POBRE DIABLO
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luis alejandro(3563)•Hace 5 horasY sigue hablando este Atenas del columnista pero de argumentos e ideas pocón, pocón. A darse la mano con el tal Tibocha y la tal Diana cp. Que petardos
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PEDRO JUAN(90741)•Hace 6 horasBla, bla, bla, bla. Cero argumentos.
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Brayan Tibocha(jbw8b)•Hace 8 horasASQUEROSA defecación del infierno, vómito que expulsa miasmas mentales infectos y putrefactos, que sólo predican odio y muerte.
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Dunkel Damn(84992)•Hace 1 hora¡ Ay Tibochochita! Pobreza mental hasta en tus constipados improperios.
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PEDRO JUAN(90741)•Hace 6 horasSolo bla, bla, bla, bla. Vomita insultos y cero argumentos.
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Drizku(32497)•Hace 8 horasBien, sacando la cara por los medios de prensa genuflexos
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Gines de Pasamonte(86371)•Hace 9 horasEl nuevo Sheriff ha empeñado a nuestra nación por tres generaciones; lo que hizo Gustavo Petro poniendo al día a la Nación con el FMI, de un plumazo lo echó por la borda este Bucaram criollo. En nuestra historia republicana, jamás un mandatario había acumulado tantos motes o remoquetes que llaman: “papucho”, “sheriff”, “filipichín”, “Bucaram”, “mata gatos” y un largo etc. ¡Plop! Cuando parecía que veíamos la luz al final del túnel, ¡ estamos presenciando el comienzo de la horrible noche!
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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•Hace 2 horasSherif-Gánster-Filipichín, matagatos-aparecido-mafioso-republicano-perdedor-fantoche y otro gran etcétera. Muy buena
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PEDRO JUAN(90741)•Hace 6 horasSolo bla, bla, bla, bla. (antenas)
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Atenas(06773)•Hace 8 horasEy, Yines de P…uerilidades o Quico q’ es lo mismo, si no te has percatado de q’ diaria/ aquí haces el ridículo no es cosa extraña: lo q’ no bajas de Google lo llenas de solo adjetivos descalificativos q’ mantienes de plantilla, y papaya recurrente pa darte gallina con la horrenda sintaxis q’ te anima, ¡Plop!¡Jajajajajajajajajajajajajajaja! Atenas
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EDUARDO(72582)•Hace 9 horasExcelente.
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Frapolo(7328)•Hace 9 horasEn cien días el desastre ha sido mayor que en los gobiernos completos de los últimos 200 años.
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ERWIN(18151)•Hace 10 horasY el turismo,en la inmunda..un saludo a los empresarios,el ramo,que apoyaron al tigre..les clavo,su colmillo ponzoñoso..y la noche que llega..excelente columna ..estos son hechos,verdades..que tragedia.
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David(0vhxw)•Hace 10 horasQue circo tan brutal… El de Aguebardo y sus ministros de pacotilla….
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Tercio(53826)•Hace 11 horas¡Fatal!…
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leunamuno(9808)•Hace 12 horas! El desastre total ¡
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usucapion1000(15667)•Hace 13 horasHan sido desastrozos y el panorama se perfila deshonrosamente peor… un infierno anticipado, lástima que quiera arrastrarlo todo y a todos con él.
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Riko(gaiux)•Hace 13 horasSerá? Yo creo que usted tiene razón. Otros 100 días por decreto