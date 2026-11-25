La idea es absurda, pero no por ello irrealizable. Destruir el pasado, no negarlo, ni confrontarlo, sino aniquilarlo, para fundar –refundar– una nueva patria de esa nada asentada en escombros, como si fuera un milagro. Por eso los múltiples intentos de demolición del pasado reciente, el de Petro y el progresismo; y el anterior, el de Santos y la promesa de paz duradera; y el que le antecedió, el de Uribe encarnado en la godarria que representa Paloma Valencia; y así, de para atrás, sucesivamente.

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No importa si para ello hay que resquebrajar la verdad y hacer de la negación retrospectiva una estrategia, y del gaslighting, una práctica diaria, como lo documentaron desde Hannah Arendt hasta Paige Sweet. Por eso estorban el periodismo que escarba y los periodistas acuciosos como Daniel Coronell, hoy en la mira del “trogodismo”. La tarea es descalificar los intermediarios.

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El primer efecto en la psicología de la población es la desorientación. Hay quienes dudan, por ejemplo, que este gobierno haya presentado la inhumana reforma tributaria que luego abortó. La idea es alcanzar la fatiga cognitiva por acumulación e inducir a la amnesia general, donde lo importante no sea que algo haya ocurrido sino sobre quién puede decidir qué y cómo sucedió. La mentira construida que llamaba Arendt.

Estamos pasando inadvertidamente de las alfombras de los samperes y pastranas para ocultar el mugre y de los armarios para guardar esqueletos en la primera parte este siglo, a una estrategia que interviene el ADN social para borrar la memoria colectiva y, mediante la teatralización, la repetición, la contradicción, el insulto, la distorsión y hasta la retaliación redefinir la realidad y reconstruir los relatos, como dijera Gramsci.

Es decir, siguiendo la huella orwelliana, controlar la verdad o gobernar la mentira que, para el caso, resultan siendo lo mismo. Y dejarle a la población, si acaso, la culpa. @marioemorales y http://mariomorales.co