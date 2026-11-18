En esa mescolanza de emociones inducidas, bodegas y desinformación, el presunto desparpajo y la verborrea del No. 1 cumplieron un ciclo y dejaron de ser suficientes. El problema, al momento de dar resultados, se presentó cuando el No. 2 comenzó a desconfiar de la idoneidad del No. 1. El elegido se desinflaba. Se notaba…

Al comienzo era un candidato a medio terminar, con una fórmula impresentable y contradictoria, y un estratega, en la sombra, jugando a los desafíos. Estaban en boga las narrativas de la percepción. La imagen lo era todo. Envoltura, maquillaje, entrenamiento más una dosis ecléctica de populismo multinacional. Ganaron.

En esa mescolanza de emociones inducidas, bodegas y desinformación, el presunto desparpajo y la verborrea del No. 1 cumplieron un ciclo y dejaron de ser suficientes. El problema, al momento de dar resultados, se presentó cuando el No. 2 comenzó a desconfiar de la idoneidad del No. 1. El elegido se desinflaba. Se notaba el tramoyismo, se hicieron evidentes las costuras y el relato se hizo inverosímil.

El No.2 pensó que era su momento y del anonimato, presa de la soberbia, hasta atribuirse el resultado de la elección, quiso saltar al protagónico para iniciar un diunvirato a través del conocido juego de la gallina, donde los dos jugadores avanzan, sin ser enemigos, a una colisión segura porque ninguno, en medio de su aparente diversión, quiere ceder en temeridad.

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Se creyeron invulnerables, como Aquiles, y se olvidaron de su talón. Ignoraron que las percepciones cambian caprichosas como lo saben las encuestas, que las favorabilidades son volátiles, tal como lo confirman quienes recurrieron al voto de castigo o los antiguos aliados caídos en desgracia. Olvidaron también que en política el tiempo transcurre despacio y siempre hay espacio para la revancha, como hoy lo demuestra el estruendoso fracaso de la inviable reforma tributaria. Este tropezón,además de dejar un enorme coletazo en las manifestaciones de esta semana, será el pegante para la construcción del caballito de batalla que asumirá la oposición con el riesgo de las privatizaciones. Y con ella fracasa la política pública en otros grandes temas, especialmente el de la seguridad, porque sucumbe la imagen del elegido, hoy percibido como débil e indeciso, mientras retrocede en su propia maraña de versiones, contradichos y contradicciones. También en la derrota la imagen lo es todo.

@marioemorales y http://mariomorales.co