A Francia nos parecemos en derechos, mas no en recaudos

Francia, con 67 millones de habitantes, tiene 5,7 millones de funcionarios (un empleado público por cada doce franceses). No es la abultada nómina, sino la multiplicidad de tareas que ha asumido el Estado que ha hecho que los egresos del sector público sean el 57 % del PIB, la cifra más alta entre los países de la OCDE. Sin embargo, para financiar sus egresos los franceses logran recaudar en impuestos el 46 % del PIB, algo menos del 20 % de lo que gastan. Otro escollo que enfrentan los galos radica en que desde 1945 los gobiernos de turno han ido otorgando todo tipo de derechos –muchos de ellos hoy impagables– como la gratuidad de…

Francia, con 67 millones de habitantes, tiene 5,7 millones de funcionarios (un empleado público por cada doce franceses). No es la abultada nómina, sino la multiplicidad de tareas que ha asumido el Estado que ha hecho que los egresos del sector público sean el 57 % del PIB, la cifra más alta entre los países de la OCDE. Sin embargo, para financiar sus egresos los franceses logran recaudar en impuestos el 46 % del PIB, algo menos del 20 % de lo que gastan. Otro escollo que enfrentan los galos radica en que desde 1945 los gobiernos de turno han ido otorgando todo tipo de derechos –muchos de ellos hoy impagables– como la gratuidad de la salud y de la educación, rubros cuyos desembolsos devoran más del 33,6 % del PIB. Las pensiones en Francia, sector que engulle el 29 % adicional del presupuesto, es la clásica “pirámide” que depende exclusivamente de lo que coticen los trabajadores hoy para financiar a los jubilados de mañana. En el país galo, en donde solo hay 1,7 cotizantes por jubilado, las realidades demográficas anuncian dos perturbadores escenarios: con expectativas de vida de 84 años, y una tasa de natalidad de solo 1,56, en pocas décadas Francia puede ver no solo el derrumbe de la “pirámide” pensional, sino el pronunciado descenso del recaudo por simple extracción de materia.

Haciendo abstracción de afinidades en la ‘primera línea’, el contraste de Francia con Colombia es notorio: si bien Francia tiene el doble de la deuda de Colombia, el costo de atender ese pasivo como porcentaje del PIB es un tercio del nuestro. Para cubrir sus gastos, Francia recauda el 46 % del PIB en impuestos, mientras que en Colombia recaudamos menos del 18 % del PIB para atender gastos que llegan al 33 %. Es decir, ingresamos en tributos menos de la mitad que los franceses, y pagamos casi seis veces en atender la deuda: mientras que de cada 100 euros que recauda el gobierno francés solo seis euros se van en servir su deuda, en Colombia por cada 100 pesos que recaudamos, 30 se van a cubrir el pasivo. De nuestros 50 millones de habitantes, 1,3 millones son funcionarios públicos (lastimosamente muchos de ellos incompetentes y/o corruptos). Nuestro problema es que gastamos casi el doble de lo que recaudamos, mientras que Francia se limita a gastar solo el 20 % adicional. La culpa de nuestros magros ingresos fiscales recae en el altísimo nivel de informalidad que alcanza el 55,7 %, mientras que Francia tiene solo el 3,6 %. Si los galos crecen y ajustan algo sus gastos, superan su crisis fiscal. Nuestros niveles de informalidad, por el contrario, dificultan las soluciones y no nos dan espacio para cobrarle más impuestos a los pocos que los pagamos.

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Apostilla: ¿Con qué fundamento la senadora Zuleta y el representante Grisales, ambos toscos voceros de la extrema izquierda, se abrogan el derecho de permitirle a un misógino maltratador como el dibujante “Matador” usar el Senado para justificar sus insultos?