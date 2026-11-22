El editorial de El Espectador del pasado lunes versa acerca del poder que sobre la economía de Estados Unidos y del mundo hoy ejercen las “big seven” –Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Meta (Facebook), Tesla y Nvidia–: “Solo esas siete empresas representan un tercio del valor de todo el índice S&P 500, que mide el desempeño de las 500 empresas más grandes que cotizan en la bolsa de Estados Unidos” Más allá de que estas empresas han llegado a la cima por su dominio en hardware (desarrollo de los procesadores) y software (algoritmos y códigos) de la inteligencia artificial (IA), la pregunta de fondo, en opinión de este…

El editorial de El Espectador del pasado lunes versa acerca del poder que sobre la economía de Estados Unidos y del mundo hoy ejercen las “big seven” –Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Meta (Facebook), Tesla y Nvidia–: “Solo esas siete empresas representan un tercio del valor de todo el índice S&P 500, que mide el desempeño de las 500 empresas más grandes que cotizan en la bolsa de Estados Unidos” Más allá de que estas empresas han llegado a la cima por su dominio en hardware (desarrollo de los procesadores) y software (algoritmos y códigos) de la inteligencia artificial (IA), la pregunta de fondo, en opinión de este columnista, es ¿qué tan sostenible es este dominio?

En 1975, Anthony Sampson escribió un libro sobre las “seven sisters” en el que señalaba cómo las siete principales petroleras del mundo –Esso y Socony (Exxonmobil), Socal (Chevron) Texaco, Gulf, Shell y BP– controlaban el 85 % del mercado del crudo y casi toda la cadena global, desde la exploración y extracción, hasta el transporte, refinación y comercialización. Estas siete petroleras tenían más poder que muchos gobiernos y negociaban directamente con los mandatarios, controlando las políticas energéticas de casi todo el mundo. Pero, en menos de tres lustros, las “seven sisters” se redujeron a cuatro empresas que, en el mejor de los casos, hoy manejan solo el 10 % del crudo mundial. ¿Qué pasó? Los países productores, principalmente en el Medio Oriente, les arrebataron las concesiones; la OPEP les quitó la capacidad de fijar a su albedrío precios; hubo todo tipo de fusiones y adquisiciones entre ellas; y el mundo empezó a tener fuentes alternas de energía. Las “seven sisters” fueron desplazadas por las petroleras estatales como Aramco, Gazprom y Petrobras.

Recostadas en cuatro inestables patas, y sostenidas en flujos futuros inciertos que tanto los gobiernos como la competencia podrían llegar a erosionar, es muy poco probable que las “big seven” sigan manteniendo su peso y su independencia a 5 ó 10 años vista. En últimas, las IA son modelos que se copian, se refinan, se flexibilizan y bajan de precio, siendo sus cimientos matemáticas y electricidad piedras angulares imposibles de patentar. Hace unos años, la empresa china “Deep Seek”, a una fracción del costo, construyó un modelo de IA con un 95 % de confiabilidad, tan bueno como los mejores de OpenAI, utilizando 2.000 chips de Nvidia que no eran de última generación. Haciendo óbice de la altísima posibilidad que los gobiernos decidan regular al punto de casi expropiar la IA, la pesadilla de los “big seven” es que aparezcan nuevos “Deep Seek” que con un mínimo capital desarrollen lo que no requiere inversiones billonarias. ¡Las barreras de entrada a la IA están hechas de papel maché!

Publicidad

***

Apostilla: La falta de éxito de las Agencias de Inteligencia de Petro en manipular el desenlace de las elecciones es la que explica la rabia y vehemencia con la que la izquierda pretendió desconocer el resultado.