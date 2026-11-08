Gas natural: nos dejaron en el peor de los mundos

Dentro de las actuaciones ideológicas, erráticas y negacionistas del pasado cuatrienio sobresale el manejo que le dieron al sector energético. En el 2022 Colombia era autosuficiente en gas natural, pero llevaba años consumiendo más gas del que producía. Con la llegada de una ‘nadadora sincronizada’ al Ministerio de Energía, y siguiendo las instrucciones directas de Petro, el gobierno decidió no firmar contratos nuevos de exploración, suspender los pilotos de yacimientos no convencionales, y parar toda perforación costa afuera, haciendo caso omiso de las advertencias de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), que desde el…

Dentro de las actuaciones ideológicas, erráticas y negacionistas del pasado cuatrienio sobresale el manejo que le dieron al sector energético. En el 2022 Colombia era autosuficiente en gas natural, pero llevaba años consumiendo más gas del que producía. Con la llegada de una ‘nadadora sincronizada’ al Ministerio de Energía, y siguiendo las instrucciones directas de Petro, el gobierno decidió no firmar contratos nuevos de exploración, suspender los pilotos de yacimientos no convencionales, y parar toda perforación costa afuera, haciendo caso omiso de las advertencias de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), que desde el 2017 había anunciado que habría déficit de gas natural a partir del 2024 si no se reponían las reservas. El resultado de tamaño desatino es que hoy estamos importando cuatro de cada 10 metros cúbicos de gas natural que consumimos.

Es oportuno repasar las cifras que nos han llevado a este descalabro: en diciembre del 2024, por primera vez en 40 años, Colombia se vio obligada a importar gas, no solo para las térmicas sino para la industria, el comercio y los hogares. Ese mes de diciembre, el ministro de Minas, Andrés Camacho –un sujeto tan poco versado en el tema como su antecesora en el cargo– había asegurado que no había crisis ni riesgo de escasez, narrativa a todas luces falsa que también les permitió engavetar una segunda y tercera regasificadora, empresas que hoy podrían estar operando a plena capacidad. En enero del 2025, los contratos de gas a 4-5 dólares el millón de BTU’s (cifra que mide el poder calorífico del gas) se extinguieron y, paulatinamente, el precio del MM de BTU’s aumentó a 14 dólares. Hoy el país tiene que importar el 40 % de sus necesidades de gas natural a un precio cercano a 30 dólares el millón de BTU’s, cifra casi seis veces más alta de lo que era en el 2022, parcialmente en razón al conflicto en el Medio Oriente.

Dado que el 85 % de los consumidores de gas son estratos 1, 2, y 3, el aumento en el costo de las importaciones recae en los bolsillos de aquellos que menos pueden asumir dicha carga. Tampoco los ciudadanos suelen ser conscientes de que de haber mantenido e incrementado la producción interna de hidrocarburos, los departamentos no hubieran enfrentado las colosales mermas en sus regalías. No logrando diferenciar entre la amnesia y la leche de magnesia, el sesgo ideológico y el casi absoluto desconocimiento del sector energético no le permitió al anterior gobierno entender que la necesaria transición energética era perfectamente compatible con exploración de yacimientos de hidrocarburos.

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Aunque hoy este gobierno reiniciará las explotaciones de gas, los resultados pueden tardar hasta una década en verse. Para entrar en producción, los nuevos proyectos deben superar, aparte de los estudios geológicos y de factibilidad, los procesos ambientales y sociales. Los colombianos estaremos hasta el 2036 importando gas y pagando las miopes improvisaciones de la pasada administración.

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Apostilla: Yanes, posiblemente la joyería más reputada de España, ha avaluado las joyas que guardaba Rodríguez Zapatero en más de un millón de euros, cifra nada despreciable para quien es su día afirmó con fatuidad, “Ser socialista es tener poco y dar mucho”.