La agroindustria sacrificada en el altar de la ortodoxia 

Algunos economistas ‘ortodoxos’ mantienen que ni el gobierno ni el Banco de la República deben hacer nada en relación a la tasa de cambio porque a largo plazo, con mayor productividad y menor gasto público, esta se reacomoda. Nadie niega que Colombia tiene un gigantesco déficit producto del gasto desmedido y muy baja productividad, pero en realidad el grueso de la revaluación es causa de varios otros factores como las rentas ilegales (mezcladas con remesas) y el carry-trade sin ningún obstáculo.

Dentro de su diagnóstico, los ‘ortodoxos’ adicionalmente afirman que la revaluación es en buena parte producto de la debilidad del dólar, argumento que pierde peso cuando se ve que mientras el dólar se ha fortalecido en las últimas semanas, el peso se ha revaluado. Tampoco los ‘ortodoxos’ tienen en cuenta motivos por los que se justifica una activa política del gobierno: el primero es que el carry-trade, (endeudarse afuera para comprar TES) estimulado por las altas tasas del emisor, es el que provee de esteroides la revaluación. Tampoco los ‘ortodoxos’ reconocen la dimensión en que el mercado cambiario, inundado de dólares producto de las rentas ilegales, ha sido distorsionado (el ‘lavado’ representa entre un tercio y la mitad de las remesas). Ninguno de estos eventos se solucionan con “menor gasto público y mayor productividad”. Y si el gobierno y el Banco de la República no aplican medidas puntuales urgentes para aliviar la revaluación como es la compra de reservas y las talanqueras al carry-trade, la quiebra en los próximos meses de buena parte de los agroexportadores, un sector que tomó lustros y décadas en consolidarse, será inatajable.

Por solo hablar de dos ejemplos: las flores y el aguacate, en los que se exporta casi la totalidad de la producción, con una tasa por debajo de $3.400 pesos los ingresos no cubren los costos. Y no solo es la revaluación, sino que en estos dos sectores, en que la mano de obra puede representar el 70 % del costo, han tenido un aumento salarial del 25 %. El economista ‘ortodoxo’ con certeza le va a decir al exportador que a largo plazo el menor gasto público y la mayor productividad le van a arreglar el problema, ¡pero el florista y el aguacatero tendrían que contestarle que difícilmente van a llegar a diciembre! Imagine el lector un enfermo en la UCI por “extrema insolación”: el equipo médico (los ortodoxos), en vez de aplicar puntualmente medidas extremas para evitar la muerte del paciente, le dirán que “debe hacer mucho ejercicio y mantenerse hidratado” (traducido a “a largo plazo el menor gasto público y la mayor productividad le van a arreglar el problema.”) ¿Será que los ‘ortodoxos’ entienden que a corto y mediano plazo, la mayoría de los exportadores desaparecen?

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Apostilla: En el periodismo, lo más emblemático, equilibrado y distinguido que tiene el Pacto Histórico es Matador, misógino conocido como “el Maltratador”; y, en lo político, Isabel Zuleta, pendenciera conocida como “la del tarimazo”.