La complicidad del silencio

En reciente columna en la revista Cambio, la periodista María Jimena Duzán relata que en el 2023 había señalado a Gustavo Petro de tener un problema de adicción muy complicado, razón de sus frecuentes ausencias. A causa de esta denuncia, afirma la periodista, fue masacrada por las barras bravas del petrismo. María Jimena relata que después de un grave incidente en la suite de un hotel de lujo, la que Petro y su combo de prostitutas y de travestis habían prácticamente destruido, el “círculo íntimo” de Petro decidió que lo mejor era arrendar casas o apartamentos para que en ellos pudiera juerguear el “iluminado” sin temor a…

En reciente columna en la revista Cambio, la periodista María Jimena Duzán relata que en el 2023 había señalado a Gustavo Petro de tener un problema de adicción muy complicado, razón de sus frecuentes ausencias. A causa de esta denuncia, afirma la periodista, fue masacrada por las barras bravas del petrismo. María Jimena relata que después de un grave incidente en la suite de un hotel de lujo, la que Petro y su combo de prostitutas y de travestis habían prácticamente destruido, el “círculo íntimo” de Petro decidió que lo mejor era arrendar casas o apartamentos para que en ellos pudiera juerguear el “iluminado” sin temor a escándalos, canon que resultó innecesario porque sus “íntimos” le prestaron a Petro y su combo de zorras y travestis sus propiedades para ser convertidos en lupanares de paso. Lo que sorprende a la periodista era la “complicidad de silencio”, personas que callaban en aras de que no naufragara el proyecto progresista o que lo hacían para seguir teniendo un presidente al cual sobornar: “todas las fuentes con las que hablaba, que tenían acceso al presidente y que eran de izquierda, eran conscientes de que Petro tenía ‘ese’ problema, pero cuando les preguntaba si podía usar sus testimonios todos decían que no querían que nada de eso saliera a la luz por temor a que afectara el proyecto progresista que abanderaba Petro. ‘Si tú sales a decir lo que te hemos contado, los primeros en negarlo vamos a ser nosotros’, me dijo una de ellas”. En autocracias como la de Petro, criticar o poner en evidencia las falencias de un líder era interpretado como traición a la causa y el costo puede ser bastante alto, como la pérdida del cargo y el linchamiento mediático dentro del propio partido.

Deyci Jiménez fue la mujer que tuvo la audacia de afirmar que Petro le había facilitado contratos estatales a cambio de relaciones sexuales, agregando que el de ella no se trataba de un caso aislado, sino de una presunta red de treinta o cuarenta mujeres que habrían recibido beneficios similares. Petro, como era de esperarse, lo ha negado categóricamente. Lo que es un hecho es que Deyci tuvo diez contratos con el sector público durante la presidencia de Petro por 130 millones de pesos. De su breve experiencia laboral de tres años y medio, Deyci afirma que dos años y cuatro meses fueron en el canal iraní HispanTV, haciendo caso óbice que este canal niegue la existencia de dicha relación laboral. De los 10 contratos de Deyci, siete fueron con el Congreso, el último durante la vicepresidencia de la senadora María José Pizarro: ¿quién recomendó su contratación?, ¿cómo verificaron las entidades sus antecedentes?, ¿qué productos entregó?, ¿quién certificó el cumplimiento de sus obligaciones?

Más allá del rechazo a los saturnales presidenciales, en Colombia la prostitución entre adultos no es delito. Lo que raya el código penal es pagar favores sexuales con contratos públicos. ¡Ahí es en donde entra la justicia a jugar!

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Apostilla: El representante Daniel Briceño afirmó que se deben liquidar la Dirección Nacional de Inteligencia, infiltrada por alias Calarcá y varios hackers, y la Unidad de Nacional de Protección, llena exguerrilleros y delincuentes. No puedo estar más de acuerdo con ambas solicitudes.