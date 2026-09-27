Oxfam: Anuncios impactantes, mas poco sensatos

La ONG Oxfam es conocida por varias razones. Entre ellas, por su arrogante “superioridad moral” y por los escándalos en el pasado de acoso y explotación sexual. En su reciente informe presentado en el Foro de Davos en Suiza, Oxfam sigue manejando caprichosamente las estadísticas y hace recomendaciones francamente insensatas. Para esta ONG el número de personas viviendo en la pobreza “apenas ha variado desde 1990”. Sin embargo, el Banco Mundial (una entidad con bastante más credibilidad que Oxfam) estima que el número de personas en pobreza extrema cayó aproximadamente de 2.300 millones en 1990 a unos 831 millones en 2025, pese a…

La ONG Oxfam es conocida por varias razones. Entre ellas, por su arrogante “superioridad moral” y por los escándalos en el pasado de acoso y explotación sexual. En su reciente informe presentado en el Foro de Davos en Suiza, Oxfam sigue manejando caprichosamente las estadísticas y hace recomendaciones francamente insensatas. Para esta ONG el número de personas viviendo en la pobreza “apenas ha variado desde 1990”. Sin embargo, el Banco Mundial (una entidad con bastante más credibilidad que Oxfam) estima que el número de personas en pobreza extrema cayó aproximadamente de 2.300 millones en 1990 a unos 831 millones en 2025, pese a que durante ese período la población mundial aumentó de 5.327 millones a 8.231 millones.

Hace unos años Oxfam afirmó que ocho hombres poseían tanta riqueza como los 3.600 millones de habitantes más pobres del planeta. Al año siguiente tuvo que explicar que, utilizando la nueva base de datos de Credit Suisse, el cálculo comparable del año anterior no habría producido ocho personas sino 61. La propia Oxfam advirtió que las cifras no podían compararse directamente porque la base estadística había sido ampliada y actualizada. En su día el economista Xavier Sala i Martí hizo unas pertinentes observaciones sobre las disparatadas conclusiones de Oxfam: “A modo de ejemplo, comparemos la riqueza de un colombiano que tiene 3 millones de pesos con la de un americano que tiene 10.000 dólares. ¿Quién es más rico? De entrada, no se puede decir porque no sabemos cómo comparar dólares con pesos (…). El cambio es 3.000 pesos por dólar —hoy es ligeramente superior, 3.329 pesos—. Cogemos 3 millones de pesos y los dividimos por 3.000 pesos por dólar y vemos que los 3 millones de pesos equivalen a 1.000 dólares. Como el americano tiene 10.000 dólares y el colombiano solamente 1.000, el americano es 10 veces más rico que el colombiano. O utilizando la comparación de Oxfam: la riqueza de un americano equivale a la de 10 colombianos. Al utilizar el tipo de cambio, sin embargo, lo que implícitamente hacemos es imaginar que el colombiano coge su riqueza en pesos, se va al banco y los cambia por dólares. Con esos 1.000 dólares puede comprar 10 veces menos bienes y servicios que el norteamericano. El problema es que esos 1.000 dólares los tendría que gastar en Estados Unidos y no en Colombia (porque en Colombia no se utilizan dólares sino pesos). La realidad, sin embargo, es que el colombiano no se va a gastar el dinero en Estados Unidos sino en Colombia, y no lo va a hacer utilizando dólares sino pesos. Y todo el mundo sabe que los bienes y servicios en Colombia son más baratos que en Estados Unidos por lo que el poder adquisitivo en Colombia es superior”.

Una recomendación adicional por parte de Oxfam es cancelar la deuda de los países del sur global. El incumplimiento de las obligaciones puede traer un alivio inmediato, pero por décadas le cierra a esa nación el acceso al crédito externo. Otra cosa muy diferente es, si las circunstancias coyunturales así lo ameritan, la renegociación.

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