Pasarán a jugar un papel ostensiblemente secundario

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El diario El Espectador, en el Alto Turmequé del pasado fin de semana, confirmó lo que sospechábamos: “Petro quiere y mantiene el control de la izquierda. No solo fue ratificado como jefe máximo del Pacto Histórico, sino que movió a su militancia para otra vez promover –aprovechando la campaña regional– la narrativa constituyente que usó durante sus cuatro años de mandato. Estando en el poder, el asunto no se le materializó y no logró modificar la Constitución por esta vía. En la principal colectividad de izquierda, que cuenta con 69 congresistas, confirmaron que el ex jefe de Estado quiere llegar a una asamblea constituyente que, entre otras cosas, empodere a este sector ideológico.”
La movida de Petro para convertirse en el líder supremo del Pacto Histórico ya lo había pronosticado el intelectual Carlos Granés cuando en una entrevista en Semana afirmó, “Los redentores no se jubilan nunca porque creen ser sujetos providenciales. Petro está convencido de que el pueblo colombiano ha visto en él el instrumento que cambiará la historia de Colombia; algo parecido a lo que pensaba el dictador Rafael Leonidas Trujillo de sí mismo: que Dios le había cedido el testigo para que desde 1930 tomara las riendas de la República Dominicana. Una persona que se piensa en esos términos tiene una misión, y esa misión dura lo que dure su vida. Petro, por eso mismo, no se va a quedar quieto. Aprovechará su capital político y su influencia en ciertos sectores para agitar determinadas causas y para movilizar a sus partidarios. (…) Petro comparte con Bolívar el mismo discurso. Dice odiar su cargo y odiar el Palacio de Nariño, pero seguramente muere por volver y la constituyente le daría esa oportunidad. Por eso no creo que vaya a desestimar o a dejar morir esa iniciativa”.
El liderazgo de Petro pondrá en evidencia es que los otros líderes de la izquierda como Iván Cepeda, la Corcho, las Pizarro, Susana Muhamad y Bolívar van a pasar a jugar un papel ostensiblemente secundario. No van a ser ni siquiera alfiles o diáconos, sino correveidiles y bedeles. A Cepeda particularmente le tocará aceptar que, lejos de ser una figura con mérito propio, pasará a ser manejado como un títere por su superior. Habiendo como borregos aceptado el Pacto Histórico el liderazgo de Petro por un término indefinido, la única alternativa que tienen los otros presuntos líderes de izquierda es hacer cola para besarle al “iluminado” sus cachetes… ¡sus cuatro cachetes, se sobreentiende!
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Apostilla: Las nuevas tecnologías como el reconocimiento facial y el escaneo del iris o de la retina, añadido a la falta de higiene y el hecho que en el tiempo se borran, hacen obsoletas las huellas dactilares como medio de identificación. Lejos de insistir en un sistema desfasado, Colombia necesita imponer un procedimiento mucho más moderno, rápido y seguro, y albergo la certeza que el Registrador, Hernán Penagos, es la persona indicada para liderar ese cambio.
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Brayan Tibocha(jbw8b)•Hace 2 minutosPetro siempre se ha creído el mesías providencial para salvar a Colombia. Juega en su contra su mala vida y degenere: cada día que transcurre en su desordenada vida es más tusi, más cocaína, más "whisky fino", mas trasnocho (tres días seguidos de rumba brava, chicas malas con sus respectivas enfermedades), no le va a quedar mucho tiempo si sigue así (con razón lo dejaron 4 viejas, aún las buenas vida de la brincona y Vanessa Cortés, con quién planeaba vivir después de la presidencia).
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Mario(16018)•Hace 1 horaMuy buena columna. En resumen es que, para librar al país de este infernal sujeto, es necesario que el amigo Trump le aliste el uniforme naranja cuanto antes.
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Alejandro(hk140)•Hace 1 horaSe le olvidó que el doctor Álvaro Uribe Velez ha hecho lo mismo, tampoco se jubila. Olvido consciente???
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Ccdaw(0kmc6)•Hace 1 horaLa intención de romper al Pacto Histórico es una ilusión de la derecha. El referente es Petro y por eso lo atacan con todas sus mentiras por diseño. Mientras, Petro sube en la aceptación, all menos de su grupo, y el gobernante cae… y cae.
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Leonardo(69374)•Hace 2 horasEn esta columna se recomienda cambiar Petro por AUV y/o ADLE para ver que todos son iguales, no son "estadistas" sino políticos interesados en las proximas eleccciones y no en las futuras generaciones. Que lagarto tan isoportable este MBC
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Atenas(06773)•Hace 3 horasComo dominical/ estoy de acuerdo estoy con tan aquilatado columnista, igual confieso q’ no me sorprendió q’ en la endiosada megalomanía q’ caracteriza al ojisapo él mismo se haya propuesto y aceptado pa ser el reiterado cabecilla de la banda criminal q’ de años atrás craneó. Pero q’ más le conviene no olvidar q’ en cualquier momento mandan por el desde aquí, USA, q’ con Trump no se paran en pelos, afortunada/, contra todo lo q’ sea la izquierda de mierda. Atenas
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Mario Giraldo(196)•Hace 9 horasEs mas facil inventarse fantasias sobre Petro que hablar de la tragedia que es ABE en sus primeros 3 meses. De donde van a sacar humo para tantos meses que quedan??