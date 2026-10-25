Pasarán a jugar un papel ostensiblemente secundario

El diario El Espectador, en el Alto Turmequé del pasado fin de semana, confirmó lo que sospechábamos: “Petro quiere y mantiene el control de la izquierda. No solo fue ratificado como jefe máximo del Pacto Histórico, sino que movió a su militancia para otra vez promover –aprovechando la campaña regional– la narrativa constituyente que usó durante sus cuatro años de mandato. Estando en el poder, el asunto no se le materializó y no logró modificar la Constitución por esta vía. En la principal colectividad de izquierda, que cuenta con 69 congresistas, confirmaron que el ex jefe de Estado quiere llegar a una asamblea constituyente que,…

El diario El Espectador, en el Alto Turmequé del pasado fin de semana, confirmó lo que sospechábamos: “Petro quiere y mantiene el control de la izquierda. No solo fue ratificado como jefe máximo del Pacto Histórico, sino que movió a su militancia para otra vez promover –aprovechando la campaña regional– la narrativa constituyente que usó durante sus cuatro años de mandato. Estando en el poder, el asunto no se le materializó y no logró modificar la Constitución por esta vía. En la principal colectividad de izquierda, que cuenta con 69 congresistas, confirmaron que el ex jefe de Estado quiere llegar a una asamblea constituyente que, entre otras cosas, empodere a este sector ideológico.”

La movida de Petro para convertirse en el líder supremo del Pacto Histórico ya lo había pronosticado el intelectual Carlos Granés cuando en una entrevista en Semana afirmó, “Los redentores no se jubilan nunca porque creen ser sujetos providenciales. Petro está convencido de que el pueblo colombiano ha visto en él el instrumento que cambiará la historia de Colombia; algo parecido a lo que pensaba el dictador Rafael Leonidas Trujillo de sí mismo: que Dios le había cedido el testigo para que desde 1930 tomara las riendas de la República Dominicana. Una persona que se piensa en esos términos tiene una misión, y esa misión dura lo que dure su vida. Petro, por eso mismo, no se va a quedar quieto. Aprovechará su capital político y su influencia en ciertos sectores para agitar determinadas causas y para movilizar a sus partidarios. (…) Petro comparte con Bolívar el mismo discurso. Dice odiar su cargo y odiar el Palacio de Nariño, pero seguramente muere por volver y la constituyente le daría esa oportunidad. Por eso no creo que vaya a desestimar o a dejar morir esa iniciativa”.

El liderazgo de Petro pondrá en evidencia es que los otros líderes de la izquierda como Iván Cepeda, la Corcho, las Pizarro, Susana Muhamad y Bolívar van a pasar a jugar un papel ostensiblemente secundario. No van a ser ni siquiera alfiles o diáconos, sino correveidiles y bedeles. A Cepeda particularmente le tocará aceptar que, lejos de ser una figura con mérito propio, pasará a ser manejado como un títere por su superior. Habiendo como borregos aceptado el Pacto Histórico el liderazgo de Petro por un término indefinido, la única alternativa que tienen los otros presuntos líderes de izquierda es hacer cola para besarle al “iluminado” sus cachetes… ¡sus cuatro cachetes, se sobreentiende!

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Apostilla: Las nuevas tecnologías como el reconocimiento facial y el escaneo del iris o de la retina, añadido a la falta de higiene y el hecho que en el tiempo se borran, hacen obsoletas las huellas dactilares como medio de identificación. Lejos de insistir en un sistema desfasado, Colombia necesita imponer un procedimiento mucho más moderno, rápido y seguro, y albergo la certeza que el Registrador, Hernán Penagos, es la persona indicada para liderar ese cambio.