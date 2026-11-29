Peter Drucker, el gran estratega empresarial, manifestaba que pagaba cinco dólares por una buena idea y un millón de dólares al que diseñara su implementación. El Acuerdo de Paz de Santos, que sin duda tuvo aciertos conceptuales, fracasó precisamente por lo que señalaba Drucker: se pagaron los cinco dólares por la idea, pero nadie quiso pagar el millón de dólares que costaba su implementación. Lo que ese gobierno se limitó fue a firmar un farragoso acuerdo de 310 páginas que incluían una reforma rural integral acompañado de justicia transicional y de enfoque de género, étnico y territorial. Aparte de silenciar los fusiles, sellar…

Peter Drucker, el gran estratega empresarial, manifestaba que pagaba cinco dólares por una buena idea y un millón de dólares al que diseñara su implementación. El Acuerdo de Paz de Santos, que sin duda tuvo aciertos conceptuales, fracasó precisamente por lo que señalaba Drucker: se pagaron los cinco dólares por la idea, pero nadie quiso pagar el millón de dólares que costaba su implementación. Lo que ese gobierno se limitó fue a firmar un farragoso acuerdo de 310 páginas que incluían una reforma rural integral acompañado de justicia transicional y de enfoque de género, étnico y territorial. Aparte de silenciar los fusiles, sellar el grifo que nutría las FARC de entre el 60 y el 80 % de sus ingresos ha debido ser uno de los objetivos de fondo, pero este se abordó con ingenuidad, casi arrogancia: el narcotráfico desaparecería por medio de la sustitución voluntaria. El reconocido abogado Carlos Medellín Becerra, hijo del magistrado Carlos Medellín Forero (inmolado en la sangrienta toma del Palacio de Justicia por el M-19) afirmó en entrevista que las FARC, en vez de haberse liquidado como organización criminal, se fragmentó en “franquicias” que recuperaron los negocios ilícitos de la antigua guerrilla: “¿Van a dejar el negocio de las drogas porque son queridos, porque quieren ser senadores? De verdad, hay que ser muy ingenuo en la vida para pensar eso. Y lo dijimos: ese negocio va a continuar, y va a continuar como una especie de franquicia. Es como montar un McDonald’s: te puedes montar un McDonald’s y firmar un contrato de franquicia, y ese negocio tiene que tener la calidad, el logo. ¿Cómo se llaman? Disidencias de las FARC… Yo tengo la franquicia del Catatumbo, usted tiene la franquicia de allá del Caribe, yo tengo la franquicia de aquí del Cauca, y yo tengo la franquicia del Valle…”.

No hay duda de que el gobierno de Santos poca atención le puso al narcotráfico. Según las cifras oficiales de Naciones Unidas (Unodc) y del Gobierno colombiano, durante los ocho años de ese gobierno (2010-2018) la superficie sembrada de coca pasó de 62 mil a 169 mil hectáreas, un incremento del 172,6 %. El 7 de octubre de 2016, cinco días después de haber sido rechazado el Acuerdo en las urnas, a Santos le premiaron con el Nobel de la Paz. El gobierno de entonces tuvo 22 meses para haber diseñado e implementado una estrategia de ocupar los territorios que las FARC estaban presuntamente abandonando. De haberlo hecho, no hubieran nacido las “franquicias” que menciona el abogado Carlos Medellín, pero el mandatario y sus asesores, echando al traste los potenciales beneficios del Acuerdo de Paz, escogieron vanagloriarse en aplausos, vanidades y reconocimientos.

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Apostilla: Tiene Petro mucha razón en afirmar que las cuestionadas representantes del Pacto Histórico no tienen porqué tener estudios. ¡Faltaba más que ignorancias tan diáfanas fueran manchadas por pinceladas de aprendizaje!