Hay libros que cuando los lees no te dicen nada, o no los entiendes; pero cuando los vuelves a leer, años después, descubres todo lo que estaba oculto en la primera lectura. A veces, los libros te esperan. Eso me acaba de pasar con Elogio de la locura, un libro de la primera mitad del siglo XVI, escrito por Erasmo de Rotterdam, uno de los humanistas más importantes del Renacimiento; crítico de la guerra y del dogmatismo religioso, y defensor de la libertad de pensamiento y de la convivencia pacífica entre los pueblos.

En este libro, Erasmo descubre la sabiduría tras el tupido velo de la locura. Es un texto complejo, que se mueve, por un lado, entre la ironía, la política y la teología y, por el otro, entre la descripción y la prescripción. Tal vez por eso ha sido objeto de muchas interpretaciones, a veces divergentes o incluso contradictorias.

En mi lectura, encuentro tres ideas centrales. La primera es una mirada cognitiva de la locura. Casi la mitad del libro está dedicada a mostrar que la locura es parte constitutiva de la naturaleza humana y que la razón es frágil frente a las pasiones. Los siguientes puntos desarrollan esta idea: 1) La naturaleza humana, dice Erasmo, está hecha “con el aderezo de la estulticia”; sin ella seríamos infelices. El autoengaño, el amor propio, la adulación, las ansias de gloria y la codicia, entre otras manifestaciones de la locura, nos complacen, nos protegen de la tristeza y nos alegran la vida, mientras que el conocimiento es tedioso, implica esfuerzo y nos aburre. 2) La razón, dice Erasmo, está confinada en “un estrecho rincón de la cabeza”, mientras las pasiones viven a sus anchas en toda la geografía corporal. Júpiter, dice Erasmo, puso en el pecho una ira que domina al corazón y, debajo del pecho, puso una “concupiscencia de vasto imperio”. 3) La vida se juega en un teatro donde imperan las ilusiones y las apariencias. Allí somos actores con libreto, con máscaras ilusorias, y cuando en ese teatro del mundo aparece la guerra, el drama se convierte en una tragedia que todo lo destruye. Y 4) Los muchos males que acechan al ser humano provienen de sus enemigos externos (enfermedades, infortunios, catástrofes naturales), pero sobre todo de sus enemigos internos, que son “los males que los hombres se infieren entre sí: pobreza, cárcel, infamia, vergüenza, tortura, zancadillas, traición, bajezas, luchas, fraudes”.

Estas ideas, escritas más de cuatro siglos antes del auge de la neurociencia, habrían tenido mejor suerte si los ilustrados del siglo XVIII (con excepciones notables, como Hume y Rousseau) y sobre todo los positivistas del siglo XIX no hubiesen creído tan ciegamente en el poder de la razón. Más aún, tres siglos largos antes de Darwin, Erasmo intuía que la naturaleza nos había preparado bien para luchar contra nuestros enemigos externos, pero no nos había dotado de herramientas efectivas para luchar contra nosotros mismos, contra el desenfreno de nuestras propias pasiones.

Si Erasmo viviera hoy, probablemente habría escrito un libro similar, poniendo a la locura en el centro de la tragedia humana. ¿O de qué otra manera, si no es con la locura, se puede describir la siguiente paradoja?: nunca antes tuvimos tanto conocimiento de la realidad, tanta ciencia y tanta información sobre el mundo; y, sin embargo, nunca como hoy nuestra capacidad para entender lo que pasa, para anticiparnos a la catástrofe y para precavernos contra los males que nosotros mismos causamos fue tan limitada.

Se me acabó el espacio para hablar de las otras dos ideas del libro. Dedicaré la próxima columna a terminar la tarea.