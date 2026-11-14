Aquí retomo el libro de Byung-Chul Han, Sin respeto (Paidós, 2026). En mi columna pasada hablé de la actitud identitaria, empeñada en doblegar al oponente, de no reconocerlo como interlocutor digno o válido ; esta es, según Han, la primera actitud contraria al respeto. La segunda, de la que hablaré aquí, es la desvergüenza, que consiste en violar, con plena desfachatez, los valores básicos del orden social; el desvergonzado es un infractor indiferente ante el reproche social: se salta la fila, miente, se apropia de lo ajeno o atenta contra los demás sin que nada de eso lo interpele o lo ruborice.

El deterioro de la vergüenza en el mundo actual, dice Han, tiene origen en la sustitución de valores como la dignidad humana, la decencia o la verdad, por otros como el estatus, la riqueza y el poder. Hoy, mucha gente no se avergüenza cuando hace algo indebido, sino cuando se siente invisible, confundida en medio de la masa informe, no reconocida. Para muchos, ese anonimato es un infierno, y están dispuestos a hacer cualquier cosa (el ridículo, la mentira o el atropello del otro) para salir de él. La vergüenza, dice Han, se asocia “con el temor a fallar, a fracasar o a quedarse atrás”, o incluso peor, con el miedo “a perderse de algo”, como lo indica el célebre acrónimo “FOMO” (fear of missing out) que tantos jóvenes tratan hoy (infructuosamente) de evitar.

La admiración depende cada vez más del estatus, la riqueza y el poder. Hace unas semanas el presidente Trump se sintió indignado porque Obama insinuó que tenía mal gusto: dijo que, con tanto dorado, la Casa Blanca parecía un Cheesecake Factory abierto por Sadam Husein. Obama, sorprendido por la reacción airada del presidente, comentó, con razón, que este no se ofende cuando le dicen corrupto, sino cuando le dicen “lobo”; como si tener mal gusto fuera un defecto peor que ser deshonesto.

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Siempre ha habido algo de todo eso: sustitución de valores morales por valores materiales, poderosos que inspiran respeto mientras sabios, maestros, jueces y científicos son vistos con indiferencia o incluso con menosprecio. A los poderosos no se les respeta porque valen, sino que valen porque mandan. “Allí donde el poder y la propiedad lo son todo —dice Han—, la manifestación de los sentimientos de ternura o de veneración, de amor o de amistad se interpreta como una debilidad que es motivo de vergüenza”. Siempre ha habido de eso, repito, pero hoy, en medio del individualismo hedonista y tontarrón de las redes sociales y de la sociedad de consumo, esta tendencia se ha acentuado. La desvergüenza que entraña ese remplazo de valores ha deteriorado el respeto y, con él, la convivencia social.

Resumo lo dicho en estas dos columnas. Dos fenómenos han erosionado el respeto en las sociedades contemporáneas. Primero, la actitud identitaria, que polariza a la gente y le hace perder el horizonte común y humano de la convivencia, y segundo, el desprecio por los valores morales en beneficio del poder y del dinero: no se respeta por defecto, por ser el otro un ser humano, sino por efecto, por tratarse de alguien que consiguió estatus social, fama o poder.

Mucha gente cree que la gran división política entre derecha e izquierda es la que mejor explica la sociedad en la que vivimos. Pero a mí me parece que la gran división no es esa, sino otra, que fracciona la sociedad entre las personas respetuosas (decentes) y las que no lo son. Una prueba más de que lo que vemos en la política, las redes sociales y los medios no es la sociedad tal como es, sino su simulacro.