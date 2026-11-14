Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Aquí retomo el libro de Byung-Chul Han, Sin respeto (Paidós, 2026). En mi columna pasada hablé de la actitud identitaria, empeñada en doblegar al oponente, de no reconocerlo como interlocutor digno o válido; esta es, según Han, la primera actitud contraria al respeto. La segunda, de la que hablaré aquí, es la desvergüenza, que consiste en violar, con plena desfachatez, los valores básicos del orden social; el desvergonzado es un infractor indiferente ante el reproche social: se salta la fila, miente, se apropia de lo ajeno o atenta contra los demás sin que nada de eso lo interpele o lo ruborice.
El deterioro de la vergüenza en el mundo actual, dice Han, tiene origen en la sustitución de valores como la dignidad humana, la decencia o la verdad, por otros como el estatus, la riqueza y el poder. Hoy, mucha gente no se avergüenza cuando hace algo indebido, sino cuando se siente invisible, confundida en medio de la masa informe, no reconocida. Para muchos, ese anonimato es un infierno, y están dispuestos a hacer cualquier cosa (el ridículo, la mentira o el atropello del otro) para salir de él. La vergüenza, dice Han, se asocia “con el temor a fallar, a fracasar o a quedarse atrás”, o incluso peor, con el miedo “a perderse de algo”, como lo indica el célebre acrónimo “FOMO” (fear of missing out) que tantos jóvenes tratan hoy (infructuosamente) de evitar.
La admiración depende cada vez más del estatus, la riqueza y el poder. Hace unas semanas el presidente Trump se sintió indignado porque Obama insinuó que tenía mal gusto: dijo que, con tanto dorado, la Casa Blanca parecía un Cheesecake Factory abierto por Sadam Husein. Obama, sorprendido por la reacción airada del presidente, comentó, con razón, que este no se ofende cuando le dicen corrupto, sino cuando le dicen “lobo”; como si tener mal gusto fuera un defecto peor que ser deshonesto.
Siempre ha habido algo de todo eso: sustitución de valores morales por valores materiales, poderosos que inspiran respeto mientras sabios, maestros, jueces y científicos son vistos con indiferencia o incluso con menosprecio. A los poderosos no se les respeta porque valen, sino que valen porque mandan. “Allí donde el poder y la propiedad lo son todo —dice Han—, la manifestación de los sentimientos de ternura o de veneración, de amor o de amistad se interpreta como una debilidad que es motivo de vergüenza”. Siempre ha habido de eso, repito, pero hoy, en medio del individualismo hedonista y tontarrón de las redes sociales y de la sociedad de consumo, esta tendencia se ha acentuado. La desvergüenza que entraña ese remplazo de valores ha deteriorado el respeto y, con él, la convivencia social.
Resumo lo dicho en estas dos columnas. Dos fenómenos han erosionado el respeto en las sociedades contemporáneas. Primero, la actitud identitaria, que polariza a la gente y le hace perder el horizonte común y humano de la convivencia, y segundo, el desprecio por los valores morales en beneficio del poder y del dinero: no se respeta por defecto, por ser el otro un ser humano, sino por efecto, por tratarse de alguien que consiguió estatus social, fama o poder.
Mucha gente cree que la gran división política entre derecha e izquierda es la que mejor explica la sociedad en la que vivimos. Pero a mí me parece que la gran división no es esa, sino otra, que fracciona la sociedad entre las personas respetuosas (decentes) y las que no lo son. Una prueba más de que lo que vemos en la política, las redes sociales y los medios no es la sociedad tal como es, sino su simulacro.
-
Daniel Andrés(51654)•Hace 42 segundosOjalá alguien le lea en voz alta esta columna al presidente, y ojalá se la lean a sí mismos muchos de sus seguidores y votantes.
-
Lucila(60806)•Hace 10 minutosGracias,profesor!
-
Maria Clemencia(10942)•Hace 23 minutosExcelente columna
-
Mario(16018)•Hace 1 horaCuando leí el título de esta columna pensé seriamente en que se iba a referir a Petro y sus secuaces.
-
Antonino(11779)•Hace 1 horaUna sociedad que prefiere a Abelardo de la Espriella como presidente de la república y siente repulsa por personajes insignes como Alejandro Gaviria, Humberto de la Calle, Sergio Fajardo, Rafael Pardo, Antanas Mockus, hasta llegar a Vargas Lleras , entre otros, es prueba fehaciente de lo expuesto por el señor García Villegas.
-
beatriz(ccodi)•Hace 2 horasEnorme reflexión!Que diferencia el mundo de hoy con El Mundo de Ayer!Stefan Zweig
-
MANUEL ANTONIO(bhovq)•Hace 2 horasMuy interesante la lectura que hace sobre los valores y qué está cambiando.
-
Oscar(5340)•Hace 2 horasGracias Mauricio por traernos las ideas de Byung Chul Han, pero lastima que las utilise para llegar a una conclusión tan simple y moralista, que la gran division actual es entre decentes e indecentes, Esta idea de Mauricio esta muy alejada del pensamiento del filosofo que por el contrario advierte que reducir el respeto a un juicio moral o dividir la sociedad entre respetuosos (o decentes como los llama Mauricio) e irrespetuosos destruye el debate democrático
-
Orlando(11296)•Hace 2 horasExcelente columna, marstro.
-
elsy(cww3c)•Hace 3 horasQue buen análisis ..la filosofía es la columna vertebral de las sociedades más justas y equitativas..
-
Duglas(91148)•Hace 3 horas👏👏👏
-
Gilberto(54899)•Hace 4 horasPUBLÍMETRO, Col 14 Nov 2026 . . . "He aquí una genial muestra de lo que en realidad significa la vergonzante y hasta delincuencial actividad -encabezada por la Mujer de Abelardo- cuando han pasado más de TRES MESES y los multimillonarios aportes NO APARECEN por ningún lado y – a pesar de una tutela que le ordena informar, ella y su "Fundación Milagro" sigue negándose a mostrar en dónde están" Mientras tanto, el PAYASO de TEMU, con ínfulas de dictador, se pasea entre los muertos de jóve
-
Jesús(90019)•Hace 4 horasMuy buena. Hay que seguir generando ambientes para favorecer la formación del ser humano decente, no desde las iglesias, por supuesto, sino desde la educación crítica.
-
HECTOR FERNANDO(32901)•Hace 5 horasExcelente Don Mauricio. Lsmentablemente en ls lucha de la decencia contra el poder, siempre ha ganado el poder, que se vale de los simbolos de la decencia para vencer. Por ejemplo, el poder utilizan en beneficio propio las creencias religiosas para ganar y perpetuarse, casos L. Gomez, Uribe y hoy A. de la E.
-
Tulio Claudio(70717)•Hace 5 horasUno de los valores que se han venido perdiendo en las sociedades contemporáneas, no es tanto la identidad humana, sino la capacidad de resumir y concretar en vez de estar hablando mucho sin decir nada. Casi todos somo así.
-
Caliche(62305)•Hace 5 horasGracias. Comparto este video de Claudio Álvarez quien resume el libro de marras. https://youtu.be/jpuUssEW0Is?si=wo7jXYj5gzi1KNUJ
-
Jorge Eduardo(43558)•Hace 5 horasEsta columna acierta en lo elemental, sin respeto, no hay diálogo, no hay civilidad.
-
Javier(18622)•Hace 5 horasIncreíble que se empeñe en este ejercicio inútil de micro reseñas. ¿Para qué? Opine usted, no lo haga a través de otros.
-
fernando(29690)•Hace 5 horasExcelente artículo, como todos los de este gran escritor
-
Concha(99107)•Hace 6 horasQué buen análisis, gracias.
-
leunamuno(9808)•Hace 6 horasToda esa porquería se intenta tapar con un "viva cristo rey".
-
Olegario(51538)•Hace 5 horasO con mi presi es un duro pa’ “jopiar”. Ay, estos señores petristas, siempre sesgados!
-
-
Leonardo(69374)•Hace 6 horasLa época de los Borgia, con Papa a bordo, sigue vigente y Maquiavelo en El Principe le pone nombre propio la política sin vergüenza.
-
Berta Lucía(2263)•Hace 8 horasMuy buena columna. Sólo le recordaría que los "valores morales" -léase valores religiosos- son muy peligrosos. Los "valores morales", de los mal llamados "cristianos" o católicos, entre otros, son misóginos, homófobos, racistas, clasistas y por ende muy violentos. El problema de la sociedad contemporánea es el desconocimiento de la ética y el olvido de la honestidad que es una de sus hijas más preciadas. La filosofía debería ser el centro de la educación escolar y universitaria.
-
Tercio(53826)•Hace 2 horas¿Cuál de tantas filosofías?…
-
olga rebeca(01674)•Hace 6 horasTiene usted razón
-
Julio Roberto Arenas C.(3f359)•Hace 7 horasMuy buen comentario, Berta Lucía. Me plego 100%.
-