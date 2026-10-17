Las mujeres en la guerra de los hombres

La guerra, por lo general, es de los hombres, ellos son los paladines de los odios y de las venganzas, los que vociferan, los que juzgan sumariamente, los que mandan fusilar, los que ordenan los asaltos, los que matan y se hacen matar….

Sigo con mis reseñas de libros. Esta vez quiero hablar de Las mujeres en la guerra, de Patricia Lara, publicado inicialmente en el año 2000 y vuelto a publicar hace poco, después de muchas reimpresiones, en una edición ampliada y con prólogo de Laura Restrepo. Es un libro pionero, que muestra el lado humano de la guerra a través de historias de mujeres excombatientes o víctimas del conflicto armado.

La guerra, por lo general, es de los hombres, ellos son los paladines de los odios y de las venganzas, los que vociferan, los que juzgan sumariamente, los que mandan fusilar, los que ordenan los asaltos, los que matan y se hacen matar. Las mujeres, por su lado, cargan con la peor de las suertes. Patricia Lara habla de ellas, de madres a las que les arrancaron sus hijos, de campesinas desplazadas que perdieron sus tierras, sus animales y sus casas, de prisioneras añorando que algún familiar les lleve a sus hijos para verlos un rato; de esposas que se quedaron solas esperando el regreso de su marido; de abuelas criando a sus nietos; de excombatientes que creyeron en la revolución y que ahora creen en Dios, en la energía cósmica o en cualquier otra cosa con tal de no perder la esperanza.

Lara cuenta, por ejemplo, la historia de María Eugenia Antequera, la viuda de José Antequera (militante de la UP) cuando se reúne con Nydia Quintero (madre de Diana Turbay, secuestrada por Pablo Escobar), Ana María Busquets de Cano (viuda de Guillermo Cano), Leonor de Franklin (viuda de comandante de la policía de Antioquia Valdemar Franklin) y Cecilia de Galán (madre de Luis Carlos Galán), para decirles esto: “antes, yo pensaba que en la guerra solamente habíamos sufrido los civiles y los de izquierda”, pero se dio cuenta de que a “todas nos duele el alma por igual”. El encuentro con ellas, la mirada, el intercambio de palabras, la presencia corpórea con la otra persona produce el milagro del perdón y de la reconciliación. “Si antes de empezar a matarnos tuviéramos al menos la oportunidad de conversar, dice la exguerrillera Dora Margarita, si fuéramos capaces de ver al ser humano que hay detrás del hombre armado, pararíamos la guerra y rescataríamos el país”. Pero no fue así y tuvieron que pasar muchos años para que la benignidad, inhibida por las ideologías, saliera de nuevo a flote.

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Cuando terminé de leer este libro me quedé pensando en estas dos paradojas. La primera: en la guerra los combatientes se creen muy distintos, ven a sus enemigos como monstruos que no merecen vivir; pero el sufrimiento y las heridas de la violencia terminan por igualarlos. Los idearios políticos los separan, pero el dolor de la guerra los une. Después del combate queda lo simplemente humano, los cuerpos, los afectos y la conciencia de la inutilidad de la guerra. La segunda: en Colombia los que más incendian el ambiente, los que más palos le atraviesan a la reconciliación, a la paz, no son las víctimas ni los que han padecido la guerra en carne propia, sino gente de las grandes urbes (no todos, por supuesto), ajena al conflicto, pero envenenada por las imágenes (no vividas) de la violencia.

Algunas mujeres que cuentan su historia en este libro terminan sus relatos con esta perplejidad: ¿cómo fue posible que aquel guerrero que mataba sin piedad y el desmovilizado que hoy defiende la reconciliación, sean la misma persona? ¿Cómo pudo haber sido aquel y ahora ser este?

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En sintonía con eso, no faltarán los lectores de este libro que se pregunten ¿por qué Colombia no puede dejar de ser la que es, tan guerrera y rabiosa, para volverse más pacífica y tranquila?