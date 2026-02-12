Cumbre asimétrica de egos y Nueva Izquierda Trumpista

Resume e infórmame rápido

La transformación de Gustavo Petro entre su charla surrealista del San Juan de Dios y, días después, la visita a Donald Trump, fue tan repentina y drástica como haber pasado por un programa exprés de Los Doce Pasos con Alcohólicos Anónimos. Civilizado en tiempo récord, sobrio, sonriente, bien peinado, vestido oscuro con corbata, el Narciso visitante mantuvo un encuentro de dos horas con su homólogo. Sólo la selecta rosca presente en la Oficina Oval sabrá lo que se dijo allí, filtrado según convenga. Aunque todo indica que la reunión fue fluida y el tono cordial, sin desplantes, ni humillaciones, ni peleas como supuestamente esperaba la derecha colombiana.

El resumen hecho después por Petro a periodistas en la embajada recordó alocuciones anteriores. Amable, volvió a divagar, especular, desafiar la evidencia, fungir de profeta, ser chovinista y casi etnocéntrico. “Somos el ojo de un huracán, de los muchos en el Caribe, que se desplaza de Gaza, golpea a Caracas y amenazaba a Colombia, el centro del mundo”. Introdujo el concepto de “relación entre iguales con poderes diferentes”. El entusiasmo con su nuevo amigo fue palpable. Invitó a no confundirlo con un matón. “Lo que dijo Trump en la reunión es que él no cree en sanciones, no las ve racionales y tiene razón. Es lo mismo que yo pienso, un camino de libertad. Eso me enseñó Simón Bolívar y enseñó aquí también Washington”.

Su retórica sobre la inutilidad y perversidad de las armas fue convincente y borró enardecidas arengas anteriores. “Es (con) libertad que se construyen las verdaderas soluciones. (De lo contrario) no queda sino el explosivo, la bomba, los muertos y la sangre”. Reiteró que la vía del diálogo es la única opción. “¿Cómo resuelven los problemas los seres humanos? A golpes queda sangre, venganza. Y en los pueblos latinos sí que nos perjudica ese ancestro de la vendetta. No, se solucionan hablando. El único remedio contra la vendetta es el amor, y hablar. Así nos entendemos los seres humanos y eso es lo que hemos mostrado”. Semejante ponencia debió ser bien distinta a la charla con Trump, célebre por su impaciencia con disertaciones ajenas, por su limitado lapso de atención. El afable líder bolivariano calló que su reunión con el Narciso local se la concedieron días después de la captura de Nicolás Maduro con sofisticado armamento y su ardida convocatoria al pueblo para manifestar contra esa acción. Tampoco mencionó al dictador venezolano como al parecer sí lo hizo su anfitrión.

Las barras petristas califican el encuentro de Histórico. Para los trumpistas fue menos trascendente. La asimetría la ilustra la gorra, exhibida con orgullo pueril, del MAKE AMERICAS GREAT AGAIN. Hacen falta malabares mentales para interpretar ese chiste flojo como gesto contestatario y no como claudicación tras la renuncia a exigir que Maduro sea devuelto a su país para juzgarlo, o que las agencias norteamericanas salgan de Venezuela, donde la CIA “trabaja silenciosamente para establecer una presencia estadounidense permanente”. Haber callado presuntos “crímenes de guerra” contra las narcolanchas o el documento oficial que menciona el rol colombiano en la guerra contra el narcoterrorismo también indican sometimiento al imperio.

Sobre las elecciones colombianas, un asunto crucial, hay versiones contradictorias. Petro ha sostenido que el tema no se tocó mientras que Bernie Moreno, senador republicano y acérrimo antipetrista, trinó que “esperamos colaborar con la administración Petro durante sus últimos meses. Es fundamental que Colombia garantice a su pueblo elecciones transparentes, libres y justas, no solo el próximo mes, sino también en mayo y junio… (EE. UU.) estará observando atentamente”. Después anotaría que “los EE. UU. pusieron al presidente Petro bajo una especie de matrícula condicional”. Laura F. Dogu, ex FBI, copiloto de Marco Rubio para la región, dirige la Oficina Externa de los EE. UU. para Venezuela que aún funciona en Bogotá. Podrá cumplir labores de “colaboradora y atenta observadora”.

Animado por sus declaraciones sobre el amor, un periodista español de derecha le preguntó a Petro si pediría perdón por la Toma del Palacio de Justicia. El buen tono cesó. Se disgustó y evadió la respuesta. El País, medio afín a Petro, destacó la cumbre como un “buen síntoma” que reafirma la interdependencia inevitable entre Colombia y EE. UU. En la misma tónica está la élite intelectual progre local, hasta hace poco indignada por el irrespeto de Trump con la soberanía y el derecho internacional y ahora de plácemes con los “acuerdos” y la coordinación. Celebran que no habrá interferencia gringa en las elecciones sino simple “observación”. Los más soñadores anotan que “puede ser el principio de una linda amistad”. Entusiastas, promueven “fortalecer la posición del país desde la no intervención”. Por arte de magia, en la Oficina Oval surgió para Colombia, abracadabra, una Nueva Izquierda Trumpista.

