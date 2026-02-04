¿Se habló de elecciones en cita Petro-Trump?: esto dice el senador de EE.UU. Bernie Moreno

El presidente Gustavo Petro y el senador republicano Bernie Moreno. Foto: Ovidio Gonzalez S

Tras la cita entre Gustavo Petro y Donald Trump, el senador estadounidense Bernie Moreno, quien ha sido conocido por ser un firme opositor del presidente Petro, manifestó que Estados Unidos estará atento a las elecciones legislativas y presidenciales de Colombia. Sin embargo, el jefe de Estado colombiano en entrevista con El Espectador manifestó que este no fue un tema de conversación dentro de la reunión que duró un poco menos de dos horas. “No, para nada, no hablamos de elecciones”, fue la frase exacta de Petro.

No obstante, Bernie Moreno, se refirió al tema electoral unas horas después de salir de la reunión entre los mandatarios a la que el senador también asistió. “Esperamos colaborar con la administración Petro durante sus últimos meses en el cargo. Es fundamental que Colombia garantice a su pueblo elecciones transparentes, libres y justas, no solo el próximo mes, sino también en mayo y junio”, se lee en el mensaje publicado por el senador. Dentro de sus declaraciones Moreno aseguró que Estados Unidos “estará observando atentamente, y confío en que el próximo presidente de Colombia se basará en lo que hemos logrado y llevará la relación a nuevas alturas”.

Tuve el honor de reunirme hoy con el presidente Trump, el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio en la Oficina Oval.



El presidente Trump se comprometió a ser un pacificador y un unificador al asumir el cargo hace poco más de un año. Ha cumplido y sigue… — Bernie Moreno (@berniemoreno) February 3, 2026

Aun así, cuando María Alejandra Medina, editora Internacional y enviada especial a Washington por este medio, le preguntó al presidente Petro sobre la participación tanto de Bernie Moreno como de Marco Rubio en la reunión el mandatario aseguró que “estuvieron más bien silenciosos, muy de vez en vez participaron de la reunión y ninguna de sus intervenciones fue en contravía de lo que ya estábamos hablando entre el presidente Trump y yo”.

Cabe recordar que Petro y Moreno han tenido enfrentamientos en el pasado, en especial por diferencias del jefe de Estado respecto al accionar del hermano del senador, Luis Alberto Moreno, en la liquidación del Banco del Pacífico, que en su momento fue denunciada por Petro como senador debido a irregularidades en giros al exterior, entre otras.

Volviendo a la agenda del presidente para el día de hoy, Blu Radio conoció que dentro de las reuniones privadas que tiene planilladas el jefe de Estado colombiano para este miércoles, está una en específico con el senador Moreno tras hacer una petición oficial a la oficina del senador Rand Paul, quien ha sido una pieza clave para que se lograra concretar la cita del pasado 3 de febrero.

