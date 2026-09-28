Ojo con los “zynfluencers” de la industria de la nicotina 

Hace poco estaba cerca de mi sobrina adolescente mientras escroleaba en TikTok. Pasaba de ver creadores de contenido de Colombia, México o Inglaterra con levantar el dedo sobre la pantalla. Me sorprendió que, aunque parecían videos muy diferentes entre sí, tenían algo en común. Los influencers hablaban a la cámara y en algún momento se metían en la boca unas bolsas porosas, pequeñitas, entre el labio y las encías, que sacaban de una caja redonda de colores vivos (idéntica a una de dulces o chicles) y que vienen con sabores artificiales a cereza, sandía o hierbabuena.

Lo hacían y asociaban su consumo a que les ayudaba a “calmarse”, a tener más “enfoque”, ser “más productivos” o, simplemente, a llevar un estilo de vida “fit”. Como ellos, hay cientos más en las redes sociales, conocidos como los “zynfluencers”, por la marca ZYN, líder del mercado global de las bolsas de nicotina (o nicotine pouches en inglés), que en 2022 compró la Philip Morris International, por más de $16.000 millones de dólares.

Las bolsas de nicotina fueron una de las salidas que encontraron las transnacionales del tabaco para diversificar sus ingresos bajo el eslogan de “reducción de daños”, ante el declive de la venta de cigarrillos por la regulación global y la evidencia de sus daños a la salud. Además de la Philip Morris, Altria compró on! y la British American Tobacco consolidó Velo, con campañas digitales masivas, como la contratación de 77 influencers para promover su marca, entre quienes estaban personalidades gringas como “Dog Daddy” (con 5.28 millones de seguidores).

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Estas bolsitas están compuestas por microcristales de rápida absorción, sales de nicotina de alta pureza, saborizantes y edulcorantes sintéticos. Según la evidencia científica disponible de la Organización Mundial de la Salud (OMS), generan una fuerte dependencia física y psicológica, en especial en la adolescencia, y pueden superar el potencial adictivo que tienen los chicles o parches de 2-4 mg; esos que los tíos, que se creyeron el hombre Marlboro y terminaron con piel de cocodrilo, utilizaban cuando intentaban dejar de fumar. También alteran la maduración cerebral y podrían afectar la salud cardiovascular, porque incrementan la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Sin hablar de los síntomas más comunes reportados, como lesiones en la boca, sensación de sequedad, dolor de cabeza, mareo, irritación en la garganta y bajonazos en el estado de ánimo.

Los datos epidemiológicos del National Youth Tobacco Survey (NYTS) señalan que, aunque el consumo de bolsas de nicotina se mantiene por debajo del vapeo (otro de esos productos oscuros de la diversificación de la industria), hay una tendencia al alza sostenida entre adolescentes y jóvenes universitarios.

No hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que las bolsas de nicotina no están diseñadas para los viejos fumadores que, precisamente por la nicotina, se volvieron adictos al cigarrillo. Es un producto ideado para personas que quizás, como mi sobrina, nunca prueben el tabaco por las campañas globales que existen hoy para prevenir su consumo.

La OMS publicó un informe en mayo de este año analizando las tácticas de comercialización que han impulsado el crecimiento global de las bolsas de nicotina. Los investigadores documentaron (además del dinero que gastan en influencers de redes) la amplia variedad de sabores dulces que crearon para enmascarar la aspereza de la nicotina y cómo los nombran para atraer a infancias y adolescencias, tales como el sabor a “gomitas de osito”. También han creado toda una línea con sabor a mojito, amaretto, cerveza y otros licores para explotar el deseo adolescente de sentirse mayor, dice el informe. Ni hablar de otras estrategias de segmentación, como la marca Buff 1UP que se promociona con el eslogan de “Made by gamers for gamers”, en cajitas con estética pixelada de videojuegos. En Colombia, una cajita de bolsitas de nicotina está entre $15.000 y $17.000 pesos y también ha empezado a popularizarse entre adolescentes, porque se vende como una opción “nueva, discreta y libre de humo” (aunque está prohibida su venta para menores de 18, porque en la ley se equipara al cigarrillo).

La última encuesta mundial que mide cómo los gobiernos responden a la interferencia de la industria tabacalera y protegen sus políticas de salud pública de estos intereses es reveladora: Colombia es el país de las Américas donde hay mayor interferencia de esta industria, y no tenemos leyes para revelar este lobby o limitar las donaciones que hacen a gobiernos y campañas políticas. Por eso, quienes quieren prevenir que sus hijas o hijos se inicien en las bolsitas de nicotina no pueden esperar a tener políticas robustas de salud en esa dirección. Menos en la Patria Milagro, tan receptiva a los intereses del sector corporativo. La Red PaPaz propone entonces que se hable abiertamente del tema en familia. Que se cuente, por ejemplo, lo que no dicen los "zynfluencers" sobre el alto riesgo de adicción a la nicotina que tienen y cómo la industria de la nicotina busca manipular con su marketing digital. Hoy más que nunca el pensamiento crítico es nuestra mejor defensa y refugio.