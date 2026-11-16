La democracia del tigre en bombas

Un buen día aparece de soldado del ejército, con uniforme y boina. Tiembla de emoción el castrochavismo. En cualquier otro momento, va de chaleco antibalas, con o son sin overol, armado, radioteléfono en mano. La cachucha beige, la camisa verde militar….

La parte más ornamental de todo el espectáculo que rodeaba a Abelardo de la Espriella durante la campaña electoral era la de los guardaespaldas que lo cubrían, por donde quiera que fuese el equipo encargado de filmarlo, con unos escudos que gritaban peligro y bajo presupuesto a la vez. En vez de protegerlo, multiplicaban su sentido del ridículo.

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Un buen día aparece de soldado del ejército, con uniforme y boina. Tiembla de emoción el castrochavismo. En cualquier otro momento, va de chaleco antibalas, con o son sin overol, armado, radioteléfono en mano. La cachucha beige, la camisa verde militar. Todo vale en la gramática visual de las redadas nocturnas.

Entre disfraz y disfraz, el presidente argumenta: “Soy un soldado de la patria”.

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De la falsa indumentaria y los adornos militares hemos pasado a la exhibición de personas capturadas, esposadas e interrogadas socarronamente ante las cámaras. Una alternativa mediática que cobra relevancia. Después de todo, la caminata entre cadáveres en bolsas no fue del todo bien recibida.

(Aún así, la cuenta oficial de Abelardo de la Espriella en X tiene fijado un video en el que aparecen cuatro cadáveres envueltos en bolsas blancas con sus debidas recomendaciones: “Hoy es un gran día para Colombia”).

Se habla mucho de Nayib Bukele para referirse a De la Espriella, pero quizás deberíamos recordar de vez en cuando a un vecino aún más cercano: el autoritario expresidente del Perú, Alberto Fujimori, que también se pavoneaba con chaleco antibalas y radioteléfono. Como se recordará, bajo su administración el líder de la organización guerrillera maoísta Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, fue capturado y posteriormente expuesto ante la prensa limeña en una jaula, con vestido de rayas blancas con negro.

A De la Espriella se le ve particularmente entusiasmado ejerciendo el poder emocional de la humillación cada que se presenta la oportunidad de una exhibición de personas apresadas. Las ocasiones son perfectas para cerrar los videos con un buen “bienvenidos a la patria milagro”.

Por ahí mismo, era cuestión de tiempo antes de que ese mismo slogan encontrase un lugar más adecuado a su potencial. La escena del autógrafo en una bomba es emblemática, incluso frente a lo que ya hemos tenido que ver y padecer: un risueño presidente firma (y bendice) un explosivo aéreo con otro “bienvenidos a la patria milagro”, como si se tratara de la inauguración de una gran biblioteca.

Al mismo tiempo, alguien lanza un comentario digno del teniente coronel Luis Alfonso Plazas Vega durante la retoma del Palacio de Justicia: “Es una frase que va a ser entregada con 460 kilogramos de democracia”.

Y es que qué más preciso que una bomba de esas que difícilmente discriminan entre civiles y combatientes.

Como con todas las anteriores escenas, estamos en los predios del teatro, de la puesta en escena, la libreteada y la coreografía… Mucho de aquello es ilusión y simulacro hasta que deja de serlo y cobra realidad.