Por encima de la censura, la profanación

En vez de un ejercicio, vamos a decir serio de anticultura, uno genuinamente interesado en tumbar símbolos supuestamente relacionados con la diversidad, lo progre, incluso lo woke como objeto de fascinación y repudio, hubo una especie de cualquier cosa, hecha a la brava. Cuadros que podrían haber quitado los dejaron; piezas que quitaron las volvieron a poner;…

María Paz Gaviria afirmó en el A fondo de María Jimena Duzán que “improvisaron esta censura”. Y es que, en efecto, en la forma en que mandaron a quitar unas obras y no otras en el Museo Nacional, sin un libreto medianamente razonable de por medio, primó la chabacanería.

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En vez de un ejercicio, vamos a decir serio de anticultura, uno genuinamente interesado en tumbar símbolos supuestamente relacionados con la diversidad, lo progre, incluso lo woke como objeto de fascinación y repudio, hubo una especie de cualquier cosa, hecha a la brava. Cuadros que podrían haber quitado los dejaron; piezas que quitaron las volvieron a poner; artefactos que difícilmente se relacionan con la cacareada batalla cultural fueron retirados (el ejemplo del traje rosado de Arturo Calle viene al caso: lo sustrajeron pese a ser un abelardista confeso).

Más que iconoclastia, pura improvisación. La obra de unos aficionados.

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Por supuesto con consecuencias materiales reales ampliamente rechazadas por el sector cultural y los profesores e investigadoras que sacaron sus reacciones a la calle. Esta es la hora en que no se sabe cuál es el estado del material violentado sin justificación alguna ni qué futuro le espera al resto de la colección del Museo Nacional (y tantas otras).

¿Escogerá hacia adelante la ministra Holguín con qué decorar las paredes del Museo Nacional? ¿Quemarán los archivos históricos con la asesoría experta del nuevo ministro del Interior? ¿Bombardearán con drones de última tecnología el espacio conocido como Fragmentos, cuyo piso está hecho con las armas entregadas por las FARC tras el acuerdo de paz de 2016?

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Cualquiera sea la siguiente ramplonería, ¿es esto realmente censura? Si nos atenemos al resultado y la violencia que suponen las imágenes de las paredes con las obras arrancadas, por supuesto que sí. Pero también se trata, de pronto, de otra cosa.

Este no parece necesariamente otro episodio de “arte degenerado”, como cuando los nazis ridiculizaron en su exposición de 1937 obras artísticas que consideraban decadentes e inferiores. Tampoco estamos en la ONU de 2003, cuando fue cubierto con una cortina azul el Guernica de Picasso a la entrada del Consejo de Seguridad en Nueva York para que el secretario de Estado de los gringos, Colin Powell, justificase la invasión a Irak sin semejante ruido de fondo.

En la fantochería que nos tocó, por encima de la censura prima una necesidad política: la provocación. La amenaza real que pudiesen representar unas u otras imágenes sobre la Constitución del 91, la diversidad sexual o los procesos de paz, pasa a un segundo plano. Más allá de la obviedad de un conservadurismo igualmente ramplón, no hay un proyecto cultural alternativo que haga demasiado sentido.

Salvo el de la profanación.

A veces parecería como si les comprásemos con demasiada facilidad su insistencia en una “batalla cultural” cuando de lo que se trata es de un populismo de derecha copión y sin ideas propias, que requiere de nuestras indignaciones para volver a la época de la campaña electoral. Mientras discutimos, como debe ser, qué cuadro nos falta y qué hay que hacer para que lo regresen, el manejo político de la cultura está en manos del aparato de comunicaciones estratégicas de De la Espriella.

Bastante se ha dicho sobre lo inentendible que es la forma tan barata, tan sin rigor ni método, con que practicaron la censura. Hay quienes insisten, con razón, en que los encargados de la operación no entendieron ni siquiera el significado de muchos de los cuadros que retiraron. Pronto se darán cuenta del error cometido, agregan los más pacientes. ¡Y hasta nos pedirán disculpas! Es más, al Gobierno le explican que es necesario que encuentre una forma de negociar los cambios requeridos según sus convicciones políticas…

Todo lo cual suena a un paraíso de entendimiento democrático y liberal tan generoso como inexistente, en el que no prosperan los tigres patrióticos de la inteligencia artificial.

Esta es, de hecho, la voz curatorial del personaje elegido como presidente. El guion lo van construyendo conforme avanzan las reacciones. En vez de un equipo sesudo de especialistas en tirar línea sobre arte, historia y patrimonio, que no necesitan ni les interesa tener (salvo que alguien se tome en serio la sensibilidad artística de la ministra Holguín), disponen de las herramientas para etiquetar la protesta, para leer entre líneas quiénes somos los que nos indignamos y por qué, a través de qué líneas divisorias y asumiendo qué o cuáles identidades.

Aunque sería absurdo proponer la inacción, el silencio o la indiferencia, no está de más recordar que su batalla cultural tiene mucho más de batalla que de cultural.