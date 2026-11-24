Es una historia de amor y dolor. Nacidos en dos países separados a miles de kilómetros de distancia, se encontraron y se conocieron en el verano de 1962 en Lewisville, Pensilvania. Quiso el destino que Enrique Low Murtra y Yoshiko Nakayama tendieran un puente entre Oriente y Occidente. El primero egresado de la Universidad Nacional en Economía y ella con deseos de especializarse en enfermería maternoinfantil. Aplicaron para una beca Fulbright y se conocieron desde el primer día de clases. Él se sentó a su lado y ella creyó que ese apuesto joven, rubio de ojos azules, era europeo, pero jamás que había nacido en un país de…

Es una historia de amor y dolor. Nacidos en dos países separados a miles de kilómetros de distancia, se encontraron y se conocieron en el verano de 1962 en Lewisville, Pensilvania. Quiso el destino que Enrique Low Murtra y Yoshiko Nakayama tendieran un puente entre Oriente y Occidente. El primero egresado de la Universidad Nacional en Economía y ella con deseos de especializarse en enfermería maternoinfantil. Aplicaron para una beca Fulbright y se conocieron desde el primer día de clases. Él se sentó a su lado y ella creyó que ese apuesto joven, rubio de ojos azules, era europeo, pero jamás que había nacido en un país de Suramérica que jamás había visto en un mapa y no tenía la más mínima idea de dónde quedaba.

Allí comenzó el amor y la vida común entre ambos que Yoshiko relata en un hermoso libro, Carta a Enrique (Lumen), que acaba de publicar con la ayuda de sus hijas y nietos, en español, porque aún el idioma no lo domina. Se ennoviaron, terminaron sus estudios y, viviendo en los Estados Unidos, a Enrique le ofrecieron ser profesor en la Universidad del Valle y le tocó a ella adaptarse a esa ciudad en donde no entendía nada del idioma y mucho menos de bailar la salsa.

Enrique pasó luego por varios cargos en Bogotá (Planeación, director Nacional de Impuestos) para terminar luego como Consejero de Estado en donde le tocó el holocausto del Palacio de Justicia. Ella lo dio por muerto, pero salió con vida. En el gobierno Barco lo nombran ministro de Justicia y le correspondió hacerle la guerra al narcotráfico por lo que, para preservarle su vida, lo enviaron de embajador en Suiza. Al llegar el nuevo gobierno lo dejaron desprotegido, a la buena de Dios, y, una noche, al salir de clases en el centro de Bogotá, lo asesinaron. Con dos hijas, Yoshiko debió regresar al Japón a ejercer por 30 años como enfermera. Ahora volvió a Colombia, país que adora, a pesar de todo, en donde tiene su familia colombiana.

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Escribió este bello libro en donde lo recuerda presente y ausente. Él, Enrique, la enamoró con poemas de amor. Y después de cierto tiempo ella descubrió que eran letras de canciones del trío Los Panchos.

Así paga el país a quien bien le sirve.