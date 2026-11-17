Esta semana –para ser más exactos, el día 9–, se cumplieron 77 años del fin de la democracia en Colombia. El presidente Mariano Ospina Pérez declaró el estado de sitio, cerró el Congreso, estableció la censura de prensa y radiodifusión, prohibió las manifestaciones públicas y dispuso que las decisiones de la sala plena de la Corte Suprema de Justicia debían tomarse, no por mayoría, sino por las tres cuartas partes de sus miembros. Y de paso le abrió el camino a la Presidencia de Laureano Gómez, elegido, con solo conservadores, por 1’140.619 votos el 27 de noviembre, cuya fecha también está próxima a recordarse, pues ocurrió hace…

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Esta semana –para ser más exactos, el día 9–, se cumplieron 77 años del fin de la democracia en Colombia. El presidente Mariano Ospina Pérez declaró el estado de sitio, cerró el Congreso, estableció la censura de prensa y radiodifusión, prohibió las manifestaciones públicas y dispuso que las decisiones de la sala plena de la Corte Suprema de Justicia debían tomarse, no por mayoría, sino por las tres cuartas partes de sus miembros. Y de paso le abrió el camino a la Presidencia de Laureano Gómez, elegido, con solo conservadores, por 1’140.619 votos el 27 de noviembre, cuya fecha también está próxima a recordarse, pues ocurrió hace 77 años. Y ahora sus descendientes nos quieren dar lecciones de democracia. ¡Quién lo creyera!

El país estaba invivible desde mucho antes del “bogotazo”. Por eso los jefes liberales de la época, con Carlos Lleras Restrepo a la cabeza, pretendían ingenuamente hacerle un juicio político al presidente Ospina. De acuerdo con la Constitución, una vez presentada la acusación en la Cámara, al ser aceptada por el Senado, se producía automáticamente la vacancia presidencial. El designado era el expresidente Eduardo Santos, elegido por el Congreso gracias a las mayorías liberales. Y quien debía asumir. ¡Ingenuos!

Tan pronto el presidente de la Cámara iba camino al Palacio de San Carlos a entregar la carta, se encontró con la sorpresa, a su regreso, de que el Capitolio estaba cerrado con cadenas, candados y la fuerza pública. Y no le permitieron su ingreso.

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Según cuenta Abelardo Forero Benavides en sus memorias póstumas, el mismo día del cierre del Congreso fue confiscada la edición vespertina de El Espectador que publicaba la carta del presidente de la Cámara y que se hallaba en la calle. Quedaba cancelada también así la libertad de expresión.

Desde entonces nuestra democracia quedó en cámara ardiente. Que la historia no se repita.