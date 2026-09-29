No hay lugar a discusión y menos a dudas. El primer gobierno de izquierda que hemos tenido en Colombia fue el de José Hilario López (1849-1853). Fue de los primeros liberales que hubo cuando el partido comenzaba. ¿Les parece poco haberles dado la libertad a los esclavos? Impulsó desde su gobierno el proyecto de ley respectivo, posición que no compartían los hacendados y propietarios de esclavos quienes promovieron una sublevación contra el gobierno. Finalmente se aprobó la iniciativa el 21 de mayo de 1851. Decía en el artículo: “Desde el día 1º. de enero de 1852, serán libres todos los esclavos que existan en el territorio de la…

No hay lugar a discusión y menos a dudas. El primer gobierno de izquierda que hemos tenido en Colombia fue el de José Hilario López (1849-1853). Fue de los primeros liberales que hubo cuando el partido comenzaba. ¿Les parece poco haberles dado la libertad a los esclavos? Impulsó desde su gobierno el proyecto de ley respectivo, posición que no compartían los hacendados y propietarios de esclavos quienes promovieron una sublevación contra el gobierno. Finalmente se aprobó la iniciativa el 21 de mayo de 1851. Decía en el artículo: “Desde el día 1º. de enero de 1852, serán libres todos los esclavos que existan en el territorio de la República. En consecuencia, desde aquella fecha gozarán de los mismos derechos y tendrán las mismas obligaciones que la Constitución y las leyes garantizan e imponen a los demás granadinos”.

Era una libertad absoluta lo que obligó al Estado a comprar los esclavos a sus dueños para dejarlos sin amos y para eso establecieron unos mecanismos destinados a expedir comprobantes de libertad individual a cada esclavo con base en un avalúo. Los dueños de los esclavos recibieron comprobantes que cambiaban por dinero del Tesoro Nacional. Pero, naturalmente, gran cantidad de ellos tardaron varios años en redimir.

Cuando el proyecto estaba en trámite, varios “propietarios” vendieron a colegas de países vecinos y se hizo necesario adicionar la ley estableciendo que: “Son libres de hecho todos los esclavos procedentes de otras naciones que se refugien en territorio de la Nueva Granada”.

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La abolición de la esclavitud, como fallidos proyectos de reforma agraria, le otorgan a José Hilario López el título de haber sido el primer gobierno de izquierda que hemos tenido.

Recientemente se ha jugado con esa primacía cuando los hechos demuestran otra cosa. De todas maneras, lo mejor es que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, sobre todo ahora.