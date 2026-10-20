Dos noches de conciertos ofreció la semana pasada en el Julio Mario Santo Domingo la Orquesta Filarmónica de Berlín, considerada por los que saben como una de las mejores del mundo. Su director, el ruso Kirill Petrenko, que estuvo allí, fue escogido como se elige un papa. Se trata de una especie de cónclave en donde participa la totalidad de los músicos quienes se reúnen en un lugar aislado y secreto; deben silenciar sus instrumentos, así como sus teléfonos fijos y celulares. Sus antecesores fueron elegidos de la misma manera.

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Pues esa orquesta nos visitó la semana pasada y se registró lleno completo. Interpretó el concierto número uno de Johannes Brahms, que estuvo a cargo del joven pianista Víkingur Ólafsson. Recibió la ovación de un público que no se cansó de aplaudirlo de pie. Además, la orquesta interpretó obras de Richard Strauss, Edward Elgar y Tchaikovsky, todo lo cual hizo inolvidable la noche.

La visita de la Filarmónica de Berlín, según me contó Ramiro Osorio, director del teatro Santo Domingo, fue un trabajo de dos años que contó con la colaboración de la embajadora de Alemania en Colombia, Martina Klumpp. La mayoría de los asistentes adquirió boletas con un año de anticipación y se agotaron a las pocas semanas.

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La Filarmónica Berlín fue fundada en 1882. Durante sus primeros 100 años solo tuvo cuatro directores vitalicios: Hans von Bülow, Arthur Nikisch, Wilhelm Furtwängler y Herbert von Karajan. Luego fueron Claudio Abbado y Simon Rattle, a quien se le venció el período y fue reemplazado por el actual Kirill Petrenko, hace seis años.

Con una noche sin estrellas y sin lluvia, el público salió satisfecho y enterado de qué habló Zaratustra gracias a la interpretación de Strauss.