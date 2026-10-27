Hay persecución a la cultura

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Hace casi sesenta años (2 de noviembre de 1967) García Márquez, que acababa de publicar su obra cumbre Cien Años de Soledad, declaraba al periodista de El Espectador, Iáder Giraldo que en Colombia no había una política cultural. Y agregaba el entonces joven escritor que ya comenzaba a cosechar los éxitos de su novela: “Creo que no es por descuido o indiferencia que este gobierno carece de una política cultural, sino que hay una definida persecución contra la cultura que alguien –más autorizado que yo– debería de denunciar ante el país. Este gobierno de técnicos está interesado primero en enderezar la economía para después ocuparse de la cultura”.
Y eso no lo hemos superado en seis décadas. Y mencionaba casos concretos: han decrecido las inversiones públicas para programas de extensión cultural; las trabas y gravámenes estatales hacen ruidosa la industria editorial que en otros países tienen subsidios del gobierno; el departamento del Valle retiró su aporte al teatro Escuela de Cali que dirigía Enrique Buenaventura.
Y finalmente agregaba entonces “Mientras tanto no se sabe qué Pardo Llada estará ganándose la plata con los textos para los Juegos Panamericanos que se cumplirán en Cali en 1971”.
Sesenta años después, las cosas en materia de apoyo a la cultura no están iguales sino peores, a pesar de que hasta se creó un ministerio que se suponía iba a trabajar por una política en beneficio de ese importante sector. En el actual gobierno nombraron allí a una persona que engañó al país diciendo que tenía títulos, igual que cierta señora del gobierno anterior de cuyo nombre no quiero acordarme. La de ahora –la madre del carriel antioqueño– está desmontando el Museo Nacional y poco le falta para descolgar a Bolívar porque era monárquico. Y, para agregar, nos traen a Alejandro Ordóñez como nuevo artífice de la Patria Milagro.
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baltasar(622)•Hace 47 minutosOscar:será para no atraer la ira del Gran Dictador Abelardo de la Espriella,que no lo.menciona a este ignorante y oportunista .
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Celyceron(11609)•Hace 1 horaTODO un sarao, señor Alarcón. Es una pena que el presupuesto para la cultura no aparezca por parte alguna o vaya a engrosar el presupuesto para la guerra.
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FELIPE(67868)•Hace 2 horasLa cultura es música, literatura, pintura, escultura, pero también comida, usos, costumbres, lenguaje. Ahora cada gobierno, de acuerdo a sus intereses, enaltece algunos íconos o intenta eliminar otros. Dependiendo el signo del fanático que llegue al gobierno, Tirofijo podría ser un héroe cultural, o al contrario, los hermanos Castaño podrían ser íconos culturales. Lo cierto es que la discusión es política y hechos tan recientes no pueden ser vistos con objetividad, hay heridas muy recientes.
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luisfer9348(26884)•Hace 3 horasHemos avanzado mucho: Tenemos a una "guerrera", de ministra de cultura, especialista en defensa y seguridad, según sus estudios sin títulos. Sintomático de la concepción de cultura de este gobierno. ¡Brillante!..
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William(41808)•Hace 3 horasConservatismo y conservadores son inmorales. Al grito de "matar liberales no es pecado" exterminaron al liberalismo genuino de Colombia. Y ello porque siempre han gravitado en torno a la tierra, que aquí sigue otorgando poder clientelar, votos, decisiones y oportunidades (y sin cultivar sus latifundios). Por eso siguen atacando con fiereza la ciencia y la cultura, que son lo único que devela su inmoralidad (la religión no, porque vía confesión, creen merecer otros metros2 a la diestra de Dios).
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Leonardo(dfi75)•Hace 3 horasEso que comenta señor Alarcón es más ideológico que cultural. Que el gobierno nombre a un ministro que no es de los afectos de la actual oposición, retiren el sombrero de un jefe querrillero del museo, no significa que se acabe la cultura. Así las cosas, del monstruo Garavito qué objeto habría que llevar, o la toalla de Tirofijo, para que estén contentos quienes enarbolan lo malo ? Porqué no llevamos el alambre de púa con que encerraban a los soldados secuestrados, o las cadenas ?
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Diana cp(85842)•Hace 3 horasAhora con el tigre Abelardo si se va a respetar la cultura, estaban acostumbrados a que la cultura era solo lo woke o lo mamerto, cada vez te queremos mas tigre Abelardo y que los comunistas woke hagan su propio museo y promuevan su cultura baja, persecución a la cultura tamaña idiotez
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HECTOR FERNANDO(32901)•Hace 42 minutosComo afirma semejante barbaridad y mentira. El 99.99% de los objetos del Museo Nacional, que he visitado y disfrutado como en 20 ocasiones, son objetos que no tienen nada que ver con lo Ud. denomina mamerto y "woke" ( no se que eso). Eso demuestra su ignorancia e incultura, pues parece que nunca a ido a este maravilloso y sensacional museo, que es de todos los colombianos, no de un transitorio gobierno.
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luisfer9348(26884)•Hace 2 horasSabes bastante de cultura…
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luisfer9348(26884)•Hace 3 horasSabes bastante de cultura…
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HENRY(19574)•Hace 3 horasQue mente tan retrógada la de dianita. Quedaaaaría bien como secretaria de Ordoñez
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Drizku(32497)•Hace 3 horasGracias, por los recuerdos.
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Atenas(06773)•Hace 3 horasDel credo de los mamertos queda singular parábola escrita por el siniestro Gabo, a quien enfermiza/ le rinden culto en EE:"Este gbno de técnicos está interesado 1° en enderezar la economía pa luego ocuparse de la cultura…..y así lleva 6 décadas",¡Plop! Claro, como ellos lo dan todo por sentado, q’ las cosas se dan por generación espontánea y q’ basta en pensar con el deseo. Esto se lo aprendió de memoria Oscarín pa ir a trepar en B/tå q’ es terreno fértil. Atenas
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Diana cp(85842)•Hace 3 horasExcelente Atenas
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DONALDO(67774)•Hace 4 horasLa Biblia tiene una palabra para significar todas esas tropelías abelardistas: NECEDAD. El influencer Abelardo y los payasos que animan su corraleja deben estar craneándose el sgte. prodigio.
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Gines de Pasamonte(86371)•Hace 3 horas¡Totalmente de acuerdo, Donaldo! ¡Le pegaste donde era! Saludos.
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Atenas(06773)•Hace 3 horasNooo, Donaldo Mendaz, te vas a reventar con tanto embuchado. ¡Suéltalos, suéltalos, no quiero q’ nada te pase, y si no de quién me mofo! Atenas
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Gines de Pasamonte(86371)•Hace 5 horasDe acuerdo, Oscar, tu colega R. Spitaletta lo denuncia también en un formidable escrito. Si Gabo hubiese vivido en estos aciagos tiempos, seguramente su texto sería como sigue: “Este gobierno de incompetentes no está interesado en enderezar nada, solo busca medrar a expensas de una dudosa coyuntura que lo posicionó en el puestico, ¿la cultura? ¿Acaso produce algo ese intangible de ocio en esta nación de reinados y telenovelas? ¡Por favor!” . ¡Apocalipsis Now! Expresó con acierto un forense.
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Atenas(06773)•Hace 3 horasHola, Quico, bien se sabe q’ ser tonto no tiene cura, pero, porfa, no lo hagas tan evidente, o no te percatas de la risa q’ causas y más con cositas de tu propia cosecha, ¡Jajaja jaja jajajajaja!¿Si ves? Atenas, and from the USA.
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