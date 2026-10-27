Hay persecución a la cultura

Hace casi sesenta años (2 de noviembre de 1967) García Márquez, que acababa de publicar su obra cumbre Cien Años de Soledad, declaraba al periodista de El Espectador, Iáder Giraldo que en Colombia no había una política cultural. Y agregaba el entonces joven escritor que ya comenzaba a cosechar los éxitos de su novela: “Creo que no es por descuido o indiferencia que este gobierno carece de una política cultural, sino que hay una definida persecución contra la cultura que alguien –más autorizado que yo– debería de denunciar ante el país. Este gobierno de técnicos está interesado primero en enderezar la economía para después ocuparse…

Hace casi sesenta años (2 de noviembre de 1967) García Márquez, que acababa de publicar su obra cumbre Cien Años de Soledad, declaraba al periodista de El Espectador, Iáder Giraldo que en Colombia no había una política cultural. Y agregaba el entonces joven escritor que ya comenzaba a cosechar los éxitos de su novela: “Creo que no es por descuido o indiferencia que este gobierno carece de una política cultural, sino que hay una definida persecución contra la cultura que alguien –más autorizado que yo– debería de denunciar ante el país. Este gobierno de técnicos está interesado primero en enderezar la economía para después ocuparse de la cultura”.

Y eso no lo hemos superado en seis décadas. Y mencionaba casos concretos: han decrecido las inversiones públicas para programas de extensión cultural; las trabas y gravámenes estatales hacen ruidosa la industria editorial que en otros países tienen subsidios del gobierno; el departamento del Valle retiró su aporte al teatro Escuela de Cali que dirigía Enrique Buenaventura.

Y finalmente agregaba entonces “Mientras tanto no se sabe qué Pardo Llada estará ganándose la plata con los textos para los Juegos Panamericanos que se cumplirán en Cali en 1971”.

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Sesenta años después, las cosas en materia de apoyo a la cultura no están iguales sino peores, a pesar de que hasta se creó un ministerio que se suponía iba a trabajar por una política en beneficio de ese importante sector. En el actual gobierno nombraron allí a una persona que engañó al país diciendo que tenía títulos, igual que cierta señora del gobierno anterior de cuyo nombre no quiero acordarme. La de ahora –la madre del carriel antioqueño– está desmontando el Museo Nacional y poco le falta para descolgar a Bolívar porque era monárquico. Y, para agregar, nos traen a Alejandro Ordóñez como nuevo artífice de la Patria Milagro.