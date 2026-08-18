Libro sobre Santa Marta

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Santa Marta celebró el año pasado, no con la pompa que merecía, los quinientos años de su fundación, la primera de Colombia. El 29 de julio pasado se cumplió un año más y coincidencialmente acaba de aparecer el libro Manuscritos para la historia de Santa Marta, publicado por la Sociedad de Arquitectos del Magdalena, escrito por Pedro Segrera Jaramillo. Es un excelente trabajo de investigación que se remonta a los años de la conquista, a su descubrimiento, a su fundación por el adelantado don Rodrigo de Bastidas, hasta llegar a los años recientes en donde la hermosa ciudad se ha mantenido a pesar de las contingencias que ha sufrido, pero siempre guardando la belleza de su bahía y las montañas de su Sierra Nevada.

El libro abarca los aspectos más representativos de la historia local sin dejar de lado —como sostiene su prologuista el poeta, también samario, José Luis Díaz Granados— “la petite historie, siempre abundante en certezas probadas, coloquios, anécdotas, chismes (en el mejor sentido de su acepción), sin faltar en ningún momento a la verdad histórica generalizada, con que Segrera Jaramillo va seduciendo de manera creciente a cada uno de sus lectores”.

En una primera parte hace el autor un detallado relato de las batallas de los aborígenes con los españoles, así como de los temblores que sufrió la región como también la epidemia del cólera en 1849, que redujo la población a la mitad. Se ocupa de la muerte del Libertador en San Pedro Alejandrino, contando detalles desconocidos.

Ya de los años más recientes describe el apogeo y desarrollo de la ciudad cómo fue creciendo, y al entrar el siglo XX se dan las primeras luchas partidistas entre los jefes políticos de la época que tenían su sede en Santa Marta, entonces capital del Magdalena grande. Recuerda los apodos con que se conocían las gentes de la región, aspecto que llena de humor el relato.

El libro es una muy buena contribución para conocer una Santa Marta distinta, con sus historias y anécdotas. Lástima que al año siguiente de los 500 años tampoco hubo una celebración acorde a la importancia, en donde al menos el mar se hubiera puesto de leva.