Mcrolingotes

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Nos rajaron en las pruebas PISA. Los estudiantes se hamburguesaron.

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A Juliana Guerrero le van a dar el título honoris cárcel.

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Ese puente que van a demoler en Bogotá nos da duro en la sien.

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Apenas lógico, cuando crezca el Niño subirán las tarifas de energía y gas.

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El gobierno de De la Espriella Chocó con el terremoto.

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Para buen enterrador, pocas paladas bastan.

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