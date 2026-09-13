Mcrolingotes

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Óscar Alarcón
Óscar Alarcón
12 de septiembre de 2026 – 09:18 p. m.

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Nos rajaron en las pruebas PISA. Los estudiantes se hamburguesaron.

……

A Juliana Guerrero le van a dar el título honoris cárcel.

………

Ese puente que van a demoler en Bogotá nos da duro en la sien.

…….

Apenas lógico, cuando crezca el Niño subirán las tarifas de energía y gas.

……..

El gobierno de De la Espriella Chocó con el terremoto.

…….

Para buen enterrador, pocas paladas bastan.

…….

Óscar Alarcón

Por Óscar Alarcón

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