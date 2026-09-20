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MICROLINGOTES

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Óscar Alarcón
Óscar Alarcón
19 de septiembre de 2026 – 09:47 p. m.

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En este gobierno no se necesitan ruedas de prensa porque todo está ha… vladdo.

……..

A propósito, Vladdo hizo un buen Cambio.

…….

¿Y sigue nuestro embajador en Suecia? … Él practica el acoso textual..

…….

“Una limusina, por el amor de Dios”, así dicen en Ecopetrol.

…….

Se hacía llamar “Bendito mayor”. Ahora es “maldito menor”.

…….

Doctrina Trump: certificada Venezuela y descertificada Colombia.

…….

Lo que pasa en nuestra justicia es que no alcanza para todos.

……..

Óscar Alarcón

Por Óscar Alarcón

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