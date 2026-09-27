Microlingotes

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El presidente de Colpensiones, ¡Monto… ya! Y Cayó ya.
……
Ni siquiera alcanzó a cotizar.
……
Lo único que hace Delci Rodríguez en Venezuela: Miraflores.
…….
A Guterres, el Naciones Unidas, no hay que ponerle los puntos sobre las íes.
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Quienes acaban con los trancones son los paros armados.
……
Lo breve no es efímero, es memorable.
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Comentarios
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Yesid(xq8m1)•Hace 31 minutosInsípida para la enorme cantidad de hechos que durante estos primeros y escasos días del gran nefasto gbno que azota al país en manos del auto-denominado matagatos quien se rodeó de pelagatos colocando este país en temprano caos que amenaza lo construido en los pasados cuatro años de mandato popular. Lleva la intención de descuadernarlo, reencauchando la violencia superada, entregar los recursos a USA que se desmorona, endeudarnos sin razón para favorecer a los insaciables de siempre. ESTÁ CLARO