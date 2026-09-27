Microlingotes

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El presidente de Colpensiones, ¡Monto… ya! Y Cayó ya.

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Ni siquiera alcanzó a cotizar.

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Lo único que hace Delci Rodríguez en Venezuela: Miraflores.

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A Guterres, el Naciones Unidas, no hay que ponerle los puntos sobre las íes.

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Quienes acaban con los trancones son los paros armados.

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Lo breve no es efímero, es memorable.

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