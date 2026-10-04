Microlingotes

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Óscar Alarcón
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La Andi se fue de Bruces.

…….

Se agarró de un solo Santo… y vea.

……..

La condena al presidente del Senado no tiene Name.

…….

Aumentó el desempleo. Claro, si se acabaron los contratos de Petro.

……

Si pierde Trump, sus amigos ¿a dónde Irán?

…….

“La P. de la R. informa que fue dado de baja el director de Colpensiones”.

……..

Óscar Alarcón

Por Óscar Alarcón

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