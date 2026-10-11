Microlingotes

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Óscar Alarcón
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Luz, cámara, acción: “Filmes por la patria”.

…….

¿Será que Lula ya no Silva?

…….

“No hay peor Acuña que la del propio palo”, alcalde de Sincelejo.

……

El avión que se iba a caer en el medio oriente se salvó, gracias a un plan Piloto.

…..

Será que María Fernanda Cabal ¿todo lo tiene ganado?

……..

Lo que nos faltaba, la Paloma de la Paz está por los suelos.

Óscar Alarcón

Por Óscar Alarcón

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