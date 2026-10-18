MICROLINGOTES

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Óscar Alarcón
Óscar Alarcón

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Qué desconcierto ver cómo dejan el Campín.

…….

La ministra de Cultura tiene un título milagro.

…….

Iban al partido Millos-Once Caldas y llegaron al Campín a la hora de la partida.

…….

Al de Educación lo llaman Ministerium Dei, después la llegada de Myriam Hoyos

……..

A la señora Alcocer le salió su Evita.

…….

El hombre desciende del mono… y sigue descendiendo.

Óscar Alarcón

Por Óscar Alarcón

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Comentarios
  • Yimmy(68264)Hace 16 minutos
    Te faltó y de la plata de las ayudas para los damnificados recogidas por la fundación Luz y sonrisas qué?
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