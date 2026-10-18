MICROLINGOTES

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Qué desconcierto ver cómo dejan el Campín.
…….
La ministra de Cultura tiene un título milagro.
…….
Iban al partido Millos-Once Caldas y llegaron al Campín a la hora de la partida.
…….
Al de Educación lo llaman Ministerium Dei, después la llegada de Myriam Hoyos
……..
A la señora Alcocer le salió su Evita.
…….
El hombre desciende del mono… y sigue descendiendo.
Comentarios
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Yimmy(68264)•Hace 16 minutosTe faltó y de la plata de las ayudas para los damnificados recogidas por la fundación Luz y sonrisas qué?