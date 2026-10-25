Microlingotes
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El nuevo mininterior reparte mermelada por hábito. Por eso lo sacaron de la Procu.
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El Pacto de Valledupar no fue un paseo.
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“Los Rodríguez somos así, como Delcy con Maduro”, Angie.
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Algo va de los Gómez Martínez a los Gómez Hurtado.
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La jefe de prensa de Trump duró menos que el director del Dane.
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Comentarios
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Atenas(06773)•Hace 4 horasO qué tal este Microlingote, Oscarín: ¡quién hubiera creído hace apenas 120 días q’ Colombia, grata/, haría un giro de 180º con la afortunada elección de ADLE! Y te cuento q’ desde USA hoy, me lamo los bigotes de satisfacción. Atenas
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Dionisio(cvtsc)•Hace 6 horasDemasiado va de Atenas a Apenas.
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DONALDO(67774)•Hace 3 horasJajaja. La sacaste, Dionisio.
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Atenas(06773)•Hace 4 horas¡Ay, Dionisio, muérome de pena con vos, pero no era mi intención hacerte sentir tan mal cuando con vivo interés te sugiero q’ dejes ese vicio! Atenas
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