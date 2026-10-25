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Microlingotes

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Óscar Alarcón
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El nuevo mininterior reparte mermelada por hábito. Por eso lo sacaron de la Procu.

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El Pacto de Valledupar no fue un paseo.

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“Los Rodríguez somos así, como Delcy con Maduro”, Angie.

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Algo va de los Gómez Martínez a los Gómez Hurtado.

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La jefe de prensa de Trump duró menos que el director del Dane.

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Sigue el concurso de méritos en De la Espriella Lawyer

Óscar Alarcón

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Comentarios
  • Atenas(06773)Hace 4 horas
    O qué tal este Microlingote, Oscarín: ¡quién hubiera creído hace apenas 120 días q’ Colombia, grata/, haría un giro de 180º con la afortunada elección de ADLE! Y te cuento q’ desde USA hoy, me lamo los bigotes de satisfacción. Atenas
  • Dionisio(cvtsc)Hace 6 horas
    Demasiado va de Atenas a Apenas.
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