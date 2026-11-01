Microlingotes

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La española Eva Ferrer no le hace Verónicas a la señora Alcocer.

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El Nobel de María Corina quedó Manchado.

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Lula, a su oponente Bolsonaro, le dio sándwich de queso y Janones.

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Y pensar que en el Brasil eligieron un Maduro, de 81 años.

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El coronel Alfonso Plazas Vega terminó de embajador en el país de Pizarro.

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Se está creando el movimiento llamado Pepa (Perseguidos por Abelardo)