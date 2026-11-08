Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Microlingotes Óscar Alarcón Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

inicia sesión Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete Escucha este artículo Audio generado con IA de Google / 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x ¡Dale play para escuchar este artículo! Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal. Cerrar

Cerraron la biblioteca de la Cancillería. Por eso Omar Bula Escobar está en Capilla.

……..

Están desapareciendo a nuestros lengüistas. Primero fue Caro y Cuervo y ahora Marco Fidel Suárez.

…….

Pero Suárez, el bueno.

……..

Tanta fue la palera a Trump que el partido republicano ya no es rojo sino Rubio.

…….

El presidente del Paraguay quedó des… bancado.

……..

Que a nuestro nuevo embajador en Londres no lo reciban con frambuesas.

…….

En el petrismo hay crisis. Son víctimas de un coito circuito