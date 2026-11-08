 

Publicidad

Microlingotes

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Óscar Alarcón
Óscar Alarcón

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Cerraron la biblioteca de la Cancillería. Por eso Omar Bula Escobar está en Capilla.

……..

Están desapareciendo a nuestros lengüistas. Primero fue Caro y Cuervo y ahora Marco Fidel Suárez.

…….

Pero Suárez, el bueno.

……..

Tanta fue la palera a Trump que el partido republicano ya no es rojo sino Rubio.

…….

El presidente del Paraguay quedó des… bancado.

……..

Que a nuestro nuevo embajador en Londres no lo reciban con frambuesas.

…….

En el petrismo hay crisis. Son víctimas de un coito circuito

Óscar Alarcón

Por Óscar Alarcón

Conoce más

Temas recomendados:

columna de opinión

Opinión
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Las noticias de hoy
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido