Microlingotes

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“En qué lío me metí”, Mula.

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¿Y quién estaba empericado?

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Dizque Santos entregó el gobierno a las Farc. ¿Acaso Duque era subversivo?

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El escándalo en EE. UU. por la espía china es por eNvidia. La oriental es muy linda.

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El proyecto tributario no es del minhacienda (que no habla), ni del vice, sino de Carrasquilla.

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Definitivamente, Petro quedó en paños menores.

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