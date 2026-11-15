 

Publicidad

MICROLINGOTES

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Óscar Alarcón
Óscar Alarcón

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

“En qué lío me metí”, Mula.

…….

¿Y quién estaba empericado?

…….

Dizque Santos entregó el gobierno a las Farc. ¿Acaso Duque era subversivo?

…….

El escándalo en EE. UU. por la espía china es por eNvidia. La oriental es muy linda.

…….

El proyecto tributario no es del minhacienda (que no habla), ni del vice, sino de Carrasquilla.

……..

Definitivamente, Petro quedó en paños menores.

…….

Óscar Alarcón

Por Óscar Alarcón

Conoce más

Temas recomendados:

columna de opinión

Humor político

Microlingotes

Opinión
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Las noticias de hoy
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido