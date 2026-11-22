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Después del regaño del presidente se pensó que más de uno se IVA.

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Para la construcción del metro, van a traer obreros chinos en reemplazo de nuestros “rusos”.

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Hay quienes no hacen el oso, sino el Tigre.

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El próximo libro que va a quemar Ordóñez, El Coronell si tiene quien le escriba.

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Esa representante del Pacto Histórico tiene una mina de títulos… falsos.

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A la nueva directora de la Andi la recibieron con Murgas y platllos.

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