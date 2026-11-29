MICROLINGOTES
Tiempo de lectura
Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo.
¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador!
Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.
Descubre lo más relevante
Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!
Cerrar
Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete o inicia sesión
Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
2.0x
1.5x
1.0x
0.5x
¡Dale play para escuchar este artículo!
Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.
Cerrar
El rescate del supermercado de Cartagena, ¿fue un Éxito?
……..
Los delincuentes se emborracharon con el Ron Defensor… del Tigre.
……..
En España están estudiando el título de bachiller de Carlos Felipe Mejía, para darle el beneplácito.
……..
Lo del empresario Jensen Huang no fue más que pura eNvidia.
…….
El representante Racero participó en la marcha. Dio papaya… de Fruver
…….
La visita de los parlamentarios a Taipéi es puro cuento chino.
Comentarios
-
Dionisio(cvtsc)•Hace 8 horasCreía que escribía microlingotes, pero apenas le salían sus ordinarios batiburrillos. ⬇️
-
Atenas(06773)•Hace 8 horas¿Y qué tal este Microlingote, Oscarín?: Pa q’ queden más rabones los opositores a ADLE, el operativo militar en ese almacén de la cadena Éxito fue rotundo Éxito pa ABELARDO y su política de mano firme. Atenas