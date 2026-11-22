El acuerdo te declara "Hijo Ilustre y Guardián Ambiental de Pensilvania", e instituye cada 18 de octubre el Día Municipal del Medio Ambiente y la Vida, dedicado a ti. Todo esto se suma a la donación de 120…

Empiezo por ti. Con muchos amigos celebramos y brindamos por el Acuerdo Municipal con el que el municipio de Pensilvania, Caldas, junto con la FCV, te rindió un homenaje póstumo.

Como ya es tradición, te escribo en esta fecha desde El Espectador, donde tú tenías tu columna ambiental, para contarte cómo sigue vivo tu legado, cómo está la familia y qué ha pasado este año en el mundo con el medio ambiente.

El acuerdo te declara "Hijo Ilustre y Guardián Ambiental de Pensilvania", e instituye cada 18 de octubre el Día Municipal del Medio Ambiente y la Vida, dedicado a ti. Todo esto se suma a la donación de 120 hectáreas para conservación en tu memoria: un aporte concreto a los compromisos de las COP de biodiversidad de Colombia y de Armenia.

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Una de esas organizaciones donde más te sentimos es Resnatur. Este año la asamblea fue en Viento Solar, Río Cedro, Córdoba, la reserva de la Mona. ¿Te acuerdas de que fuimos juntos hace más de veinte años? Sigue preciosa, y ahora tiene un Arboreto que nos inspira mucho para NCP, nuestra reserva en Machetá. Fue un encuentro lleno de amistad y compromiso, donde las conversaciones serias y los temas difíciles se alternaban con chistes y risas. La Mona, al abrirnos las puertas de su casa, nos regaló a todos muchas emociones.

Quiero contarte de una idea en la que estamos trabajando en varias partes del mundo y que te habría apasionado: el "agua verde". Se guarda en el suelo a través de la vegetación; de ella dependen la agricultura y la capacidad de resistir las sequías. Cerca del 65 % del agua dulce está en la humedad del suelo, mientras que apenas el 35 % corre por ríos y lagos, el "agua azul". En un mundo cada vez más seco, ya no basta con construir acueductos: si queremos agua, hay que invertir en vegetación. Esto vale tanto para el planeta como para nuestra vereda, Mulata Bajo, Macheta.

La COP17 de desertificación, en Mongolia, se centró en los pastizales del mundo. Y te cuento que los sistemas silvopastoriles, esa gran pasión que compartimos y que pusimos en práctica en nuestra reserva con la familia Piñeros, siguen siendo una de las soluciones más importantes para que la ganadería sea más productiva para adaptarnos al cambio climático. La trashumancia, esa migración del ganado con sus pastores hacia tierras más verdes en época seca, es cada vez menos posible.

Precisamente en Abruzo, región de pastores, este verano se casó Cesare con María, una mujer de Bucaramanga encantadora. Estuviste muy presente en las palabras de los hijos y de muchos. En mi discurso recordé aquella enseñanza que, con tu humor mezclado de sabiduría, le diste a tu primo Gustavito: "El matrimonio no es para siempre… es para todos los días". Dejó a más de uno riendo y pensando.

Restaurando nuestras reservas, también vamos restaurando la esperanza en el futuro. Como se discutió en Santa Marta en abril de 2026, en la Conferencia organizada para Colombia sobre la Transición para Alejarse de los Combustibles Fósiles y ahora en la COP31 de cambio climático, un desarrollo climáticamente inteligente genera crecimiento y empleo. Y te cuento con orgullo que nuestros tres hijos eligieron trabajar en energías renovables, transporte eléctrico y nuevos materiales sostenibles, para un mundo mejor.

Gracias, Juan Pablo, por tu legado y por darnos la inspiración para seguir en la lucha todos los días.