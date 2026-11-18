Por el contrario, ejercer el poder es un alarde sencillo, una farsa, una demostración casi siempre inútil a lo eficaz. Hoy en día ese ejercicio es más ensordecedor que nunca, implica un titilante bombardeo en…

Hay grandes diferencias entre gobernar y ejercer el poder. La primera de esas dos acciones requiere serenidad, disciplina, método, conocimiento. Es más compleja porque exige un trabajo que no es digno de exhibirse, no luce, no emociona. Depende solo de la diligencia y la vocación del burócrata, las más escasas de sus virtudes. Implica un diagnóstico y una aceptación de las limitaciones, un esfuerzo diario contra la realidad.

Por el contrario, ejercer el poder es un alarde sencillo, una farsa, una demostración casi siempre inútil a lo eficaz. Hoy en día ese ejercicio es más ensordecedor que nunca, implica un titilante bombardeo en las pantallas y una vulgaridad acorde a las estrategias del triunfo electoral. Ejercer el poder es ahora sinónimo de “manejar la imagen del mandatario y sus comunicaciones”. Antes se ejercía y se comunicaba, hoy se ejerce comunicando, o sea fingiendo, ostentando.

Cuando la actuación no es suficiente, bien sea por la falta de gobierno o de ideas o de conocimiento, viene entonces el uso del poder para la intimidación. Ya no se trata solo de mostrar el corre y corre como un esfuerzo valioso y el insulto como una fortaleza, sino de ejercer el poder como una herramienta para producir temor. Lo normal es que semejante estrategia surja cuando los gobiernos han estado expuestos a las manchas que provocan los escándalos, al desgaste obligado de sus incumplimientos, al asedio de sus enemigos.

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Lo preocupante del gobierno actual es que comenzó muy pronto a usar los métodos de la amenaza, la bravata, el desafío. La más fácil, por supuesto, es contra los delincuentes, ya se ha hablado demasiado de esa función grotesca. Un presidente que se iguala a los delincuentes en un careo siempre perderá, bajar hasta esa instancia lo sitúa a la altura de los capturados.

Pero el gobierno y su estratega en jefe tienen otros blancos. Las amenazas contra los medios han dejado de ser veladas. El presidente tiene un amplio historial de ataques a la prensa desde sus días de defensor con oficio. Ahora su oráculo dice públicamente que la pauta ha comenzado a ser un azote. Digamos que es solo un arrebato de sinceridad frente a una práctica muy vieja. El gobierno usa, además, el ensañamiento y la calumnia, el ataque masivo de sus bodegas, el hostigamiento manifiesto. Y por debajo de cuerda acude a las presiones para el desahucio de periodistas a los que desprecia. Ahora que han llegado las primeras críticas, se han subrayado los desaciertos y señalado las derrotas, la agresividad ha crecido. La tarea del gobierno pierde respeto y el ejercicio del poder intenta cubrir los errores, la improvisación, la naciente impotencia.

Las tareas del miedo son múltiples. De modo que las coacciones han llegado contra gremios y empresarios. El simple acceso a los despachos ministeriales se ha aplicado como una prueba ácida de obediencia empresarial. Los gremios han demostrado ser expertos en aplaudir al que temen. Mucho hemos oído predicar al presidente y sus subalternos la importancia de disminuir el tamaño del Estado. Pero eso no se hace únicamente reduciendo siglas y sacando escritorios de los edificios públicos. Sería necesario reducir el poder del Estado, su injerencia en las decisiones y los deberes de instituciones ajenas al poder público. El gobierno quiere menos Estado pero más poder de chantaje.

También ha aplicado la cacería de brujas al interior. Un polígrafo ideológico y político que genera terror en las oficinas. El rumor es la estrategia entre la burocracia temerosa. La traición es la palabra de moda. Muy pronto mostró el presidente y su corte la peor cara. Y todo bajo el ala amenazante de los píos.