Cambio cromático 

Venezuela está cambiando de color y de dueño, pero no de régimen. El antiguo “rojo, rojito” que copaba la propaganda institucional ha sido repintado por un azul claro, un tono para descansar la vista y la conciencia. Los retratos de Chávez y Maduro han comenzado a desaparecer, incluso el rostro de Bolívar que Chávez “reconstruyó” en 2012 con ayuda de la ciencia fue llevado al cuarto de utilería. Todos los despachos públicos sacaron los cuadros del Libertador y su émulo, muchos muros se han blanqueado y dos grandes pendones que durante años adornaron el Palacio de Justicia fueron cambiados por el azul cielo y la frase “Venezuela…

Venezuela está cambiando de color y de dueño, pero no de régimen. El antiguo “rojo, rojito” que copaba la propaganda institucional ha sido repintado por un azul claro, un tono para descansar la vista y la conciencia. Los retratos de Chávez y Maduro han comenzado a desaparecer, incluso el rostro de Bolívar que Chávez “reconstruyó” en 2012 con ayuda de la ciencia fue llevado al cuarto de utilería. Todos los despachos públicos sacaron los cuadros del Libertador y su émulo, muchos muros se han blanqueado y dos grandes pendones que durante años adornaron el Palacio de Justicia fueron cambiados por el azul cielo y la frase “Venezuela renace”. El PSUV ha renunciado a su iconografía para salvar el pellejo y el poder.

El gobierno de Delcy entiende que la imagen de Chávez puede envenenar su sonrisa fingida. La idea es que todo sea neutro, tanto el discurso como los tiempos del cambio democrático, todo cordial y ambiguo. Todo con un retoque amable a la mirada. Así también han transcurrido las negociaciones entre oposición y gobierno que regenta el Departamento de Estado, quien definió los temas y los negociadores. Todo difuso y en susurros.

El pasado 10 de julio, Marco Rubio dijo que en agosto comenzaba la transición democrática en Venezuela. Hablaba de la mesa de negociaciones que inicia hoy su tercera fase y que solo ha dejado una satisfacción: la liberación 131 presos políticos que se suman a los cerca de 800 liberados antes de las conversaciones. Lo demás ha sido una nueva burocracia para el cambio. Negociadores de la oposición han celebrado la creación de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales para elegir un nuevo Tribunal Supremo de Justicia y el nombramiento de los integrantes del Consejo de Verificación de Credenciales de los postulados. El tamaño de los nombres es proporcional a su poder de transformación.

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La líder negociadora de la oposición es Dinorah Figuera, elegida diputada de la Asamblea Nacional de 2015, último órgano de poder que Estados Unidos considera legítimo. Hizo parte del gobierno fantasma de Juan Guaidó y fue elegida presidenta de la Asamblea en el exilio cuando el experimento Guaidó llegó a su fin en 2023. Fue el reemplazo de una entelequia. El gobierno de Estados Unidos la sentó frente a Jorge Rodríguez, hermano de Delcy, y les dijo hagan la transición: de modo que los dos se hacen pasito y le dan gusto al dueño de la mesa y del petróleo. María Corina está fuera de la ecuación, le han impedido entrar a Venezuela y no tiene idea de qué o cómo se negocia. “Es una gran mujer, todo va salir bien”, dijo Trump hace una semana cuando le preguntaron por el papel de la principal líder opositora. Antes había dicho en una entrevista con la revista Time que Venezuela estaba muy cruda para unas elecciones presidenciales.

El chavismo es experto en alargar negociaciones y ganarlas por la vía eterna retórica. El reloj de arena es su insignia, un reloj al que le da vuelta de manera estratégica e inadvertida. Lo ha hecho en nueve ocasiones en sus tres décadas en el poder. Y lo hará ahora cuando su principal adversario y amigo parece compartir sus tiempos. Trump no quiere riesgos, ha dicho que ganó en una sola noche esa guerra y no es hora para nuevos ejercicios. Y el oficialismo no es un color sino un poder omnipresente con los militares al frente, 21 de los 24 gobernadores y 300 de los 335 alcaldes. El gobierno se acostumbra a los nuevos íconos y los nuevos colores, se asienta en su nuevo rol, aleja el entusiasmo de María Corina, olvida los peores oficios de la brutalidad, comienza a retar a Rubio (Diosdado en Con el mazo dando) para no producir lástima y deja que el mundo siga y se ocupe de los grandes problemas. La revolución interina, el imperialismo interino y la oposición interina tienen todas intenciones de ser duraderos.