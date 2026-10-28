La scroll política 

El grupo se había convertido en la caja de resonancia más importante de la campaña de Lula, un dispensador industrial de mensajes, un…

Una de las grandes batallas días antes de la segunda vuelta en Brasil se dio por la orden de cierre de un grupo de WhatsApp por parte del Tribunal Supremo Electoral. Visto desde Colombia, el asunto parece insólito. Entre nosotros, la noticia remite al chiste trillado del desatino que manda la tía por el grupo familiar. En Brasil el asunto era cuestión de vida o muerte. Por algo el grupo se llamó Exército do Lula y su creador terminó siendo tratado de “meu general” por el presidente reelegido.

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El grupo se había convertido en la caja de resonancia más importante de la campaña de Lula, un dispensador industrial de mensajes, un contestador automático a las acusaciones del rival, una fuente expedita de ataques preventivos contra Bolsonaro, un noticiero narrado por miles de activistas y simpatizantes.

André Janones, un diputado de izquierda de lo que en Brasil llaman la “bancada do like”, lo creó con algo de furia luego de la derrota en primera vuelta que parecía catastrófica. El domingo de la elección, tenía once millones de soldados. Janones trabajó como cobrador en los buses y el domingo manejó la registradora que marcó parte del triunfo de Lula.

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En Brasil, el WhatsApp se ha convertido en algo más que un medio para mensajes de confianza o información en pequeños grupos de familia, trabajo o amigos. Es un gran circuito para la política y las noticias. Los planes prepago del celular lo ofrecen de manera gratuita, de modo que para mucha gente WhatsApp es Internet. La plataforma donde se informan sin gastar datos. Ese canal cerrado tiene en Brasil más importancia política que Instagram o YouTube.

Hace cuatro años, Jair Bolsonaro creó miles de grupos de WhatsApp (en ese momento tenían un límite de 256 miembros). Era la vía subterránea de sus mensajes, su guerra de guerrillas. Ahora la plataforma ha creado los “canales de transmisión” que no tienen límite de usuarios y sirvieron de cuartel general del Exército do Lula.

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Según el Global Web Index, los brasileros pasan en promedio, cada día, entre tres horas y media y cuatro en las redes sociales. El país está en el top tres del scroll mundial. De modo que la política consiste cada vez más en un bombardeo de memes, cortes de treinta segundos, denuncias creadas con IA. Por algo una de las tropas más importantes del Exército do Lula fue la LuIA, y una de sus misiones fue llevar la tropa a cinco millones con el incentivo de que Lula al fin comprara un bendito celular.

La política de Brasil es una anomalía digital. Por eso la Bancada do like representa cerca del 8 % de los diputados, 40 de los elegidos hace tres semanas llegaron desde el mundo de los influenciadores. Y otros tantos lograron la silla a la cámara baja por los votos extra que arrastraron a sus compañeros de lista. Si contamos a los legisladores que han adoptado el estilo de la bancada do like, la cifra llega al 25 % de los miembros de la cámara dedicados a la cámara del celular.

Los diputados más votados en la historia de Brasil, Nikolas Ferreira (Minas Gerais) y Lukas Pavanato (São Paulo), son dos influencers de derecha que llegaron a la Cámara con 26 y 28 años y con más de tres millones de votos. Los dos siguen la huella de Charlie Kirk.

“Lula es como Messi: sigue siendo un genio, pero ya no tiene por qué salir a correr la cancha en las redes sociales. Lo que hicimos fue decirle a la juventud: ‘Ustedes corran por Lula, que él hace el resto’”, dijo Janones explicando el juego.

En últimas, el Tribunal Supremo Electoral revirtió el cierre preventivo del Exército do Lula. Un trámite de registro no podía desmovilizar el arma clave del presidente que salía del analfabetismo digital. Funcionó la combinación de todas las redes de lucha.