El fin de semana, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones sugirió a X, antiguo Twitter, suspender la cuenta del expresidente Gustavo Petro. Alegó que la plataforma estaba siendo utilizada como “la principal herramienta de difusión de un plan antidemocrático y desestabilizador”. El comunicado habló de los límites a la libertad de expresión. Antes Petro había publicado un vídeo con su discurso en la manifestación del 19 de noviembre, donde dijo que no había que esperar hasta las elecciones para tomar posturas y acciones: “‘Abelardo renuncie ya’ tiene que volverse la consigna de la mayoría del pueblo de…

El fin de semana, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones sugirió a X, antiguo Twitter, suspender la cuenta del expresidente Gustavo Petro. Alegó que la plataforma estaba siendo utilizada como “la principal herramienta de difusión de un plan antidemocrático y desestabilizador”. El comunicado habló de los límites a la libertad de expresión. Antes Petro había publicado un vídeo con su discurso en la manifestación del 19 de noviembre, donde dijo que no había que esperar hasta las elecciones para tomar posturas y acciones: “‘Abelardo renuncie ya’ tiene que volverse la consigna de la mayoría del pueblo de Colombia (…) hay es que actuar en las calles y de inmediato”.

Como candidato, oímos a De la Espriella decir que el pueblo tenía que sacar a Petro para salvar a Colombia. Como ejemplo, un video de diciembre del 2024: “Vamos a pensar en un paro general total, porque eso es lo único que al final puede terminar sacando al tirano del poder, si esperamos probablemente no haya futuro…”. Y cerraba con un “fuera Petro”.

La discusión da para un combate en redes. Pero siempre es más útil pensar en términos de derechos. La Corte Constitucional tiene fallos recientes sobre el uso de las redes y el debate público, la libertad de expresión y la responsabilidad política. Lo primero que ha dicho la Corte es que las plataformas administran un espacio de deliberación de alto impacto y por tanto deben adecuar sus normas a los derechos constitucionales. El contrato de un usuario y la plataforma no hace desaparecer la primacía constitucional. Ha reiterado la prevalencia de la libertad de expresión frente a otros derechos. Su limitación lleva siempre una sospecha de inconstitucionalidad. Además, “el discurso político, las expresiones sobre funcionarios públicos o candidatos a ocupar cargos públicos” tiene una protección especial. Y, por si fuera poco, la condición de líder opositor le entrega a su movimiento y seguidores un amparo extra para custodiar la tribuna estratégica de las redes.

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Los casos que ameritan límites a la libertad de expresión han sido enumerados de manera taxativa por la Corte: discursos que inciten a cometer genocidio, discursos de odio que fomenten a la discriminación, hostilidad o violencia contra cualquier persona o grupo de personas, propaganda a favor de la guerra, apología al delito y pornografía infantil. Excepciones que requieren una interpretación restringida.

La exigencia de retirar mensajes, como lo hizo un reciente fallo del Consejo de Estado con el expresidente, son medidas distintas al exilio definitivo de una red. Esa sanción también ha sido acotada por la Corte al exigir un debido proceso y declararla como la última opción en el catálogo.

El enfrentamiento entre X y el Tribunal Supremo Federal de Brasil en 2024 mostró que la plataforma está dispuesta a amoldarse a las reglas. Más ahora que Musk se dice arrepentido de haber gastado tanta pólvora en los ultras. En esa ocasión, X estuvo fuera del aire 39 días por negarse a eliminar mensajes y suspender cuentas desde donde se hicieron llamados a los militares a ejecutar un golpe de estado. Musk aceptó las condiciones, incluido el pago de una multa de cinco millones de dólares. X parece dispuesto a acatar las reglas constitucionales y judiciales de cada país.

No es el gobierno ni las empresas tecnológicas quienes deben moderar el debate público. El presidente puede controvertir a su opositor, más cuando dice que está “estableciendo un nuevo orden político”. Puede acudir a los jueces para que evalúen los posibles excesos verbales de opositores. Se especializó durante años en estrategias judiciales para imponer silencio. El llamado a sus aliados ideológicos para censurar a sus enemigos políticos no es cosa de tigres.