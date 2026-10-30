¡Bravo, Abelardo y Lula! Ese es el camino

Luego del triunfo inimaginable de Lula, sindicalista de izquierda que gobernará Brasil durante cuatro períodos y que, a sus 80 años, con energía y juventud envidiables, en tres semanas volteó la opinión que, en la primera vuelta, en su mayoría votó en su contra, el presidente colombiano Abelardo de la Espriella, penalista de extrema derecha y mano dura, le envió un mensaje constructivo, inteligente y realista que hay que celebrar. Lo transcribo completo. En él le dice:

“En la campaña presidencial colombiana, el presidente Lula apoyó abiertamente a Iván Cepeda y gané yo. En la campaña brasilera, apoyé a Bolsonaro y ganó Lula. Ni Lula decide por los colombianos ni yo decido por los brasileros. ¡DECIDE LA GENTE! Y cuando el pueblo se pronuncia en las urnas, su voluntad se respeta porque es sagrada. ¡En eso consiste la democracia! El presidente Lula y yo tenemos grandes y profundas diferencias políticas e ideológicas, pero coincidimos en algo fundamental: Brasil y Colombia se necesitan mutuamente. Ninguna consideración puede estar por encima de los intereses de nuestras naciones. Colombia y Brasil son países hermanos, con enormes desafíos y oportunidades compartidas. Tenemos mucho por hacer y trabajar en beneficio de nuestros pueblos. El respeto mutuo, la soberanía y la cooperación deben marcar nuestras relaciones, así como la lucha contra el narcoterrorismo y la minería ilegal, la protección de la Amazonía y el bienestar de nuestros ciudadanos”.

Y Lula le respondió:

“Presidente @abdelaespriella, la voluntad del pueblo es soberana. Ninguna diferencia ideológica debe anteponerse al respeto mutuo. Por eso, vamos a trabajar juntos para avanzar en una amplia agenda que atienda a los intereses de nuestros pueblos. Estoy plenamente abierto a trabajar con Colombia en temas como el desarrollo sostenible, el combate al crimen organizado y la integración económica. Seguimos adelante”.

Publicidad

Sí, señores, ese es el camino: el de aceptar las diferencias y las distintas realidades políticas, respetarnos mutuamente y trabajar juntos en los temas que nos son comunes: “La lucha contra el narcoterrorismo y la minería ilegal, la protección de la Amazonía y el bienestar de nuestros ciudadanos”, como dijo Abelardo. Y “el desarrollo sostenible, el combate al crimen organizado y la integración económica”, como indicó Lula. Un camino distinto nos llevaría al desastre.

Pero más allá de eso, lo fundamental es que construyamos un continente y unos países donde quepamos todos. No puede ser, presidente De la Espriella, que la meta sea “destripar” al enemigo y que ese supuesto enemigo se expanda hasta extremos como encontrarlo en el afiche de “la séptima papeleta”, iniciativa que dio origen a nuestra actual constitución; y que los retratos de los líderes asesinados en los años 80 y 90, y el símbolo de la conquista de una de las distintas paces logradas en este país que no acaba de aprender a aceptar las diferencias y a convivir en paz, como es el bolígrafo que usaron el presidente Santos y Rodrigo Londoño para firmar el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC, pretendan ser arrasados de la memoria.

No, presidente Abelardo. Emprenda, por favor, en este país herido y maravilloso, el camino que inició en su relación con Lula y permita que surja esa Colombia bonita y alegre que sueña con vivir en paz.

www.patricialarasalive.com

@patricialarasa