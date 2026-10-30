¡Bravo, Abelardo y Lula! Ese es el camino

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Luego del triunfo inimaginable de Lula, sindicalista de izquierda que gobernará Brasil durante cuatro períodos y que, a sus 80 años, con energía y juventud envidiables, en tres semanas volteó la opinión que, en la primera vuelta, en su mayoría votó en su contra, el presidente colombiano Abelardo de la Espriella, penalista de extrema derecha y mano dura, le envió un mensaje constructivo, inteligente y realista que hay que celebrar. Lo transcribo completo. En él le dice:
“En la campaña presidencial colombiana, el presidente Lula apoyó abiertamente a Iván Cepeda y gané yo. En la campaña brasilera, apoyé a Bolsonaro y ganó Lula. Ni Lula decide por los colombianos ni yo decido por los brasileros. ¡DECIDE LA GENTE! Y cuando el pueblo se pronuncia en las urnas, su voluntad se respeta porque es sagrada. ¡En eso consiste la democracia! El presidente Lula y yo tenemos grandes y profundas diferencias políticas e ideológicas, pero coincidimos en algo fundamental: Brasil y Colombia se necesitan mutuamente. Ninguna consideración puede estar por encima de los intereses de nuestras naciones. Colombia y Brasil son países hermanos, con enormes desafíos y oportunidades compartidas. Tenemos mucho por hacer y trabajar en beneficio de nuestros pueblos. El respeto mutuo, la soberanía y la cooperación deben marcar nuestras relaciones, así como la lucha contra el narcoterrorismo y la minería ilegal, la protección de la Amazonía y el bienestar de nuestros ciudadanos”.
Y Lula le respondió:
“Presidente @abdelaespriella, la voluntad del pueblo es soberana. Ninguna diferencia ideológica debe anteponerse al respeto mutuo. Por eso, vamos a trabajar juntos para avanzar en una amplia agenda que atienda a los intereses de nuestros pueblos. Estoy plenamente abierto a trabajar con Colombia en temas como el desarrollo sostenible, el combate al crimen organizado y la integración económica. Seguimos adelante”.
Sí, señores, ese es el camino: el de aceptar las diferencias y las distintas realidades políticas, respetarnos mutuamente y trabajar juntos en los temas que nos son comunes: “La lucha contra el narcoterrorismo y la minería ilegal, la protección de la Amazonía y el bienestar de nuestros ciudadanos”, como dijo Abelardo. Y “el desarrollo sostenible, el combate al crimen organizado y la integración económica”, como indicó Lula. Un camino distinto nos llevaría al desastre.
Pero más allá de eso, lo fundamental es que construyamos un continente y unos países donde quepamos todos. No puede ser, presidente De la Espriella, que la meta sea “destripar” al enemigo y que ese supuesto enemigo se expanda hasta extremos como encontrarlo en el afiche de “la séptima papeleta”, iniciativa que dio origen a nuestra actual constitución; y que los retratos de los líderes asesinados en los años 80 y 90, y el símbolo de la conquista de una de las distintas paces logradas en este país que no acaba de aprender a aceptar las diferencias y a convivir en paz, como es el bolígrafo que usaron el presidente Santos y Rodrigo Londoño para firmar el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC, pretendan ser arrasados de la memoria.
No, presidente Abelardo. Emprenda, por favor, en este país herido y maravilloso, el camino que inició en su relación con Lula y permita que surja esa Colombia bonita y alegre que sueña con vivir en paz.
www.patricialarasalive.com
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Culebro59(18501)•Hace 13 horasProteger la amazonía, dice el papucho, pero la declara libre para la explotación minera, así, o más incongruente?
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osvito(10170)•31 de octubre de 2026 – 13:25Abelardo sabe plegarse a los poderosos, sabe que Lula es fortaleza y le da miedo confrontarlo como tampoco lo hace en Colombia con los Gilinsky, Sarmientos, Lules, etc. Pero en ese reconocimiento, DEBE GOBERNAR PARA TODO EL PÁIS Y SI NO PUEDE ACOGER TANTAS BUENAS COSAS DEL GOBIERNO DE IZQUIERDA POR LO MENOS RESPETE LOS DERECHOS DE PAZ, CULTURA, EQUIDAD, QUE EMANAN DE NUESTRA CONSTITUCIÓN.
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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•31 de octubre de 2026 – 12:03La falsedad de Abelardo salta a la vista ante líderes de la talla de Lula, Sheinbaum o Petro. Es un monigote que ante la evidencia de gobiernos autónomos que son o fueron socialdemócratas, que tienen pueblo y calle y que practican la secularización en su ethos político y económico, Abelardo no sabe donde está parado vive de la guerra, la estupidez, del milagro inexistente y de su ilegitimidad
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Edgar(22146)•31 de octubre de 2026 – 11:43Patricia Lara. Noto que sus columnas no corresponden ni a la coyuntura ni a la realidad. Quizás es el paso del tiempo. Ha debido escribir que quien defendió narcos, paramilitares, violadores y hampones. se quedó con las maletas hechas para asistir a la posesión del ahora evasor de la justicia bolsonaro, tigrillo que además auguraba otro triunfo de la derecha en LatinoAmérica. Bravo Lula que defiende la soberania de su pais, mientras abelardo se la vende al Redskin. Ese es el camino?
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Mario(d84e7)•31 de octubre de 2026 – 09:32Hechos, hechos… una cosa es lo que se escribe en un pappel y otra lo que se demuestra con hechos. Una cosa cosa es en relaciones internacionales : "…Ninguna consideración puede estar por encima de los intereses de nuestras naciones…." , otra cosa es al interior de Colombia : " destripar" al otro, perseguir al que piensa diferente, no permitir que se exprese. por ejemplo, en museos- "Bravo. Abelardo…"eso es " extrema coherencia.
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Celyceron(11609)•31 de octubre de 2026 – 04:27Protección de la Amazonía? De La Espriella, avaló la explotación minera en ese territorio. Los caminos de estos presidentes son opuestos.
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Ana(43256)•30 de octubre de 2026 – 22:02Por lo que se ha visto del temerario presidente, serán meras palabras, pues sus intenciones no son salvar la Amazonía, ni respetar la soberanía nuestra, porque los intereses colombianos se los está traspasando a los gringos y aún no se ha visto la política de combatir el crimen organizado. El estatuto antiterrorista va más dirigida a la población civil, líderes de la oposición u organizaciones críticas del gobierno que para la organizaciones criminales, entre otras, con pistola cinto.
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Lismario(26872)•30 de octubre de 2026 – 21:42Patricia, el ilegitimo no tiene autoridad moral para presentarse ante el mundo, ya le dio el contrato a los hermanos Bautista, pagandoles el favor. El pueblo se levantara y lo sacara de donde jamas debio estar.
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Yimmy(68264)•30 de octubre de 2026 – 20:19Bien intencionada su columna, pero dudo mucho en la sinceridad del comediante pistolero que tenemos por presidente, si fuera serio el señor ADLE ya hubiera sacado a ese ministro de agricultura que se les burla en la cara a los senadores que le hacen control politico y hasta los amenaza, igual ese ministro nieto del monstruo Laureano, ya debería estar por fuera del gobierno!
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Edgar(22146)•30 de octubre de 2026 – 18:40Patricia Lara. Noto que sus columnas no corresponden ni a la coyuntura ni a la realidad. Quizás es el paso del tiempo. Ha debido escribir que quien defendió narcos, paramilitares, violadores y hampones. se quedó con las maletas hechas para asistir a la posesión del ahora evasor de la justicia bolsonaro, tigrillo que además auguraba otro triunfo de la derecha en LatinoAmérica. Bravo Lula que defiende la soberania de su pais, mientras abelardo se la vende al Redskin. Ese es el camino?
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GONZALO(02bph)•30 de octubre de 2026 – 17:21Amanecerá y veremos (si no nos dejan ciegos antes)…
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Julio Roberto Arenas C.(3f359)•30 de octubre de 2026 – 15:47Lo siento, Patricia, en esta no sólo no te acompaño, sino que repruebo tu aplauso a un tipo con ese prontuario, esos clientes, esas amistades, esos negocios oscuros, esas maneras burdas, ese patriarcalismo, esa propensión al autoritarismo machista, clasista y arribista, esa pusilanimidad ante los poderosos, en fin… Antes de avalar cualquier gesto suyo, que se desarme, confiese, reconozca a sus víctimas, las repare y garantice que no lo vuelve a hacer.
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ORLANDO(70008)•30 de octubre de 2026 – 17:21Totalmente de acuerdo Julio.
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NAVY(47439)•30 de octubre de 2026 – 15:43Quien no quisiera vivir alegre y en paz?; pero no La alegría ni la paz del intergalactico. Adelante ADLE para recuperar la dignidad perdida con el medio pelo que lo antecedio. Patricia, la invito a investigar que delitos no ha cometido Petro.
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Ana Maria(q2pty)•30 de octubre de 2026 – 15:22Está equivocada sra. para el llamado tigre; la oposición son sus enemigos y hay que acabarlos como sea. Así empezó y continúa creyendo que el país politico sólo le pertenece al él….—Por mucho que lo alabe ; seguimos a mando de un déspota.,
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Lucila(60806)•30 de octubre de 2026 – 15:08Cômo se ve,dona Patricia,el miedo que le tiene al presidente.Lo felicita,por no ser grosero,altanero y felicitarlo por saludar al respetado presidente LULA.Es lo que harîa culaquier gobernante,!! entonces,para quê ser zalamero,no cuadra y menos en alguien que con Petro,tuvo las palabras mâs duras y jamâs le reconociô todo lo que hizo,por los mâs pobres y abandonados.
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Mario Giraldo(196)•30 de octubre de 2026 – 14:23La economía se deteriora, la inflación va para arriba, el dólar para abajo, las tasas de interés tienen secuestrado el crédito y la construcción, tres ciudades militarizadas, a la zona de desastre no han llegado sino promesas, estamos en bonanza petrolera y la plata no se ve, ni siquiera la del fondo milagro, nos quieren llenar de impuestos adicionales …… y no llevamos sino 3 meses….
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NAVY(47439)•30 de octubre de 2026 – 15:36Pregúntele a Petro las razones
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MARIO(8t8ob)•30 de octubre de 2026 – 13:29Patricia que horror, que decepcion yo que soy un admirador de tus escritos.
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Tayrona(31467)•30 de octubre de 2026 – 13:16Este tipo es igual de mentiroso y falso como su amo Trump. Usted es tan ingenua que le cree?. Por Dios!.
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Iván(38850)•30 de octubre de 2026 – 12:47De otra parte, en el comunicado de ADLE al afirmar su respaldo a Bolsonaro, como lo expuso el Dr. Guillermo Rivera antiguo embajador en Brasil, viola el principio de no intervención del derecho internacional (Resolución 2625 de la Asamblea General de las Naciones Unidas) Y si Lula hizo lo mismo, pues el título sería: "Abelardo y Lula: si y no son el camino"
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Iván(38850)•30 de octubre de 2026 – 12:41Patricia: el título del artículo debió recoger la última tercera parte sobre el arrasamiento brutal de la memoría histórica. Pero sobre las acciones reales del gobierno de la Espriella se generan muchas dudas acerca de la decisión de la protección de la Amazonía cuando el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible revocó la Resolución 0961 del 4 de agosto de 2026, que declaró el bioma amazónico colombiano como reserva definitiva de los recursos naturales renovables y del ambiente
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Margoth(98070)•30 de octubre de 2026 – 11:51Y ud por qué escribe cosas tannnn ingenuas??? Alguien supuestamente ilustrada como ud cómo puede pensar que el ilegitimo va a emprender un camino diferente a lo nefasto que hasta ahora ha sido? Le informo: a ese tipejo lo pusieron ahí para hacer el mal. El que espere otra cosa o es ingenuos o es bobo o ambas cosas.
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Mario(16018)•30 de octubre de 2026 – 11:15Lo del endeudamiento del 80% que tiene ese país, el cual se le debe a la dañina Izquierda, no bastó para hacerle entender a ese pueblo dicho desastre que algún día reventara.
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ORLANDO(70008)•30 de octubre de 2026 – 17:30De acuerdo Lalo, solo mentiras, ese bobo fanatíco Mario, es un ignorante total. Recuerde que se le pago al FMI y su payaso negó el pago para desinformar.
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Lalo(70277)•30 de octubre de 2026 – 13:03Mentiras, mentiras y más mentiras.
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Carlos Arturo(92784)•30 de octubre de 2026 – 10:42La buena voluntad del mini presidente llega hasta donde lleguen las órdenes del imperio del norte. Ya veremos si es verdad tanta belleza. Y ya llega Vance
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no(62473)•30 de octubre de 2026 – 10:41siempre Abelardo va a hacer lo contrario de lo que dice esa es la triste historia de Abelardo. El todavia cree que esta mandando como en santa fe de ralito. Solo quiere renacer el paramilitarismo para devolverle las tierras a los despojadores. Nada de palabras bonitas con este senor
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Álamo(88990)•30 de octubre de 2026 – 10:34Doña Patricia: sólo queda esperar que el de acá tenga los ‘balones’ para defender con Lula el aVance de la arremetida USA en latinoamérica. Pero recuerde que los ‘agudos’ del cantante brujo son de ‘castrati’.
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PEDRO(85266)•30 de octubre de 2026 – 10:27en Colombia se impuso la gobernanza narco paramilitar y eso es lo que tenemos..
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Luis eduardo(07417)•30 de octubre de 2026 – 10:26Hablo el gran presidente que entendio que las necesidades del terremoto se solucionan con balones y camisetas, con la fundacion y promocion de Fundaciones y corporaciones de papel, con ataque indiscriminado contra todo lo existente y con la incompetencia del vicepresidente. Este nuevo "Adan" no se ha mirado el ombligo y ya algunos ingenuos o ignorantes lo llaman el gran Abelardo. Grande?, Que ha hecho para llamarlo asi?
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Jorge Armando(99487)•30 de octubre de 2026 – 09:38La derecha fascistoide, sectaria y asesina no tiene argumentos para defender su causa, en democracia todos podemos convivir y todos tenemos los mismos derechos consagrados en la Constitución. En dictadura se miente, se ultraja, se calumnias, se encarcela y se mata a nuestro contradictor político, he ahí la diferencia
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rector ITI FLORENCIA(d668a)•30 de octubre de 2026 – 09:30No, presidente Abelardo. Emprenda, por favor,No, presidente Abelardo. Emprenda, por favor," para la FE de erratas?
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Brayan Tibocha(jbw8b)•30 de octubre de 2026 – 09:26Al demócrata Abelardo le creo, al espurio y corrupto de Lula NO LE CREO.
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Brayan Tibocha(jbw8b)•30 de octubre de 2026 – 09:24Henry19574: había paz con el pacto de Valledupar, con el pacto de la picota, con Calarcá, mordisco, Iván Márquez, con el juguemos a congelados, con el desmantelamiento de policía y fuerzas militares, con los criminales de la tarima de la Alpujarra, con Mancuso gestor de paz, 35 mil insurgentes (petro comenzó con 15 mil)? Degenerados como petro son los que no dejan que haya paz en Colombia
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Brayan Tibocha(jbw8b)•30 de octubre de 2026 – 09:18Qué diferencia del gran Abelardo con el drogadicto degenerado. Mientras el uno tiene altura intelectual para tratar a un país vecino, el otro se deshacía en ofensas para dañar las relaciones con países amigos que cometían el "pecado" de no elegir gobernantes que su mente enajenada quería.
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mau(1nrbc)•30 de octubre de 2026 – 09:17Felicitaciones Patricia, excelente columna
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Brayan Tibocha(jbw8b)•30 de octubre de 2026 – 09:15Markosspinosa 17429:el tarado es usted que insulta (cuando no hay ideas hay insultos). Markos (qué alias tan tarado) usted epitomiza la brutalidad y odio petribestia, bajo nivel intelectual y pobre IQ, su dundo comentario lo demuestra, rata podrida e imbécil
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Brayan Tibocha(jbw8b)•30 de octubre de 2026 – 08:16Lider de talla petro, jajaja 😂😃, no me haga reír, la única talla que tiene petro es la de sus "líneas" diarias
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HENRY(19574)•30 de octubre de 2026 – 08:53Por eso es que torpes como el señor Tibocha impiden que en Colombia haya paz.
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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•30 de octubre de 2026 – 07:55La falsedad de Abelardo salta a la vista ante líderes de la talla de Lula, Sheinbaum o Petro. Es un monigote que ante la evidencia de gobiernos autónomos que son o fueron socialdemócratas, que tienen pueblo y calle y que practican la secularización en su ethos político y económico, Abelardo no sabe donde está parado vive de la guerra, la estupidez, del milagro inexistente y de su ilegitimidad
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dalia ines(58879)•30 de octubre de 2026 – 15:04Sra Patricia que decepcion creerle usted a este papucho filipichin quien le escribiria ese saludo .no sea ingenua . Por favor . Estar al son que le toquen baila no es correcto señora periodista.
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Brayan Tibocha(jbw8b)•30 de octubre de 2026 – 07:51Al demócrata Abelardo le creo, al corrupto Lula NO LE CREO.
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Yolanda(58593)•30 de octubre de 2026 – 07:30Quien le haría el saludo de De la espriella a Lula?
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Frapolo(7328)•30 de octubre de 2026 – 07:29Y quién le cree a este ilegítimo que pregona la política de destripar a la izquierda, cuando maquilla un mensaje dirigido a uno de los máximos dirigentes de esa izquierda?
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Brayan Tibocha(jbw8b)•30 de octubre de 2026 – 07:49Y quién se cree este ilegítimo de Frapollo que dice estupideces y pregona mentiras de un drogadicto boludo y 40 mujeres?
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Gilberto(54899)•30 de octubre de 2026 – 07:12A LULA le creo. Al espurio abelardo "NO LE COPEO".
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Brayan Tibocha(jbw8b)•30 de octubre de 2026 – 07:51A Abelardo le creo, al corrupto Lula NO LE CREO.
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Leonardo(69374)•30 de octubre de 2026 – 06:54En política no hay amigos, sino intereses. Amanecerá y veremos si ADLE asiste a la posesión del presidente Lula
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Luis Felipe(27888)•30 de octubre de 2026 – 06:26No le creo nada nada al agente gringo que nos gobierna.
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Concha(99107)•30 de octubre de 2026 – 05:51Otra puesta en escena del nuevo gobierno. Los hechos son los que valen, las palabras se las lleva el viento.
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DONALDO(67774)•30 de octubre de 2026 – 05:49El problema es que la agenda de Abelardo la determina Trump, a él le agradeció su triunfo. No hacerse muchas ilusiones sobre esa supuesta hermandad con Lula.
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Atenas(06773)•30 de octubre de 2026 – 07:24Nooo, Donaldo Mendaz, casi q’ fui incapaz de redactar esta mofa, trabajo me costó. Atenas
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Atenas(06773)•30 de octubre de 2026 – 05:05Del sempiterno nocivo idealismo de la Pati….difusa Lara, quien no pilló el fondo del caballeroso mensaje de ADLE al incompetente Lula D., de quien las pobres cifras por su disparatada gestión- el 29% de su población es analfabeto funcional, el mismo día del triunfo la bolsa cayó el 13%, déficit fiscal del 9.9%….- poco importó a los brasileños tras 12 penosos años; quiso decirle en plata blanca:¡Pilas ahí, yo no soy el inmoral sofista q’ convirtió la Casa de Nariño en Sodoma y Gomorra!Atenas
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Otton(emcod)•30 de octubre de 2026 – 06:00Este tipo es la tapa. Como no ganó Bolsonaro (igual o de peor calaña que ADLE y atenitas), entonces Lula es inepto. O sea que es preferible que gobierne un perseguido por la justicia, acusado de trampa y de blanqueo, pero lo importante es que sea de derecha. Problema: que será que los de derecha casi siempre tienen serios problemas con la jusricia?
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usucapion1000(15667)•30 de octubre de 2026 – 04:30El colmo de este pasquín es negarse a publicar la réplica que hice del perodista Fco. F. Gutierrez Sanín que escribió hoy: " La nivelación por lo bajo es un regalo a los corruptos", sabia reflexión.
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PEDRO JUAN(90741)•30 de octubre de 2026 – 13:11Las replicas a atenas y brayan tibocha son censuradas por este diario. En cambio los insultos y sandeces de estos dos personajes si son publicados. Ya están informando de que lado esta es diario. ¡Qué lástima¡
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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•30 de octubre de 2026 – 07:59Qué bien USU lo miraremos. Gracias
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DONALDO(67774)•30 de octubre de 2026 – 05:52Hacer hoy un comentario en el foro de EE es como caminar atinando a no pisar huevos.
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Atenas(06773)•30 de octubre de 2026 – 05:07Estás frenético, usucapipi, arrímate a cual quieres rincón y por ahí miccionas. Atenas
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usucapion1000(15667)•30 de octubre de 2026 – 04:34Cambié el nombre del períodico por el señalamiento negativo: pasquín y entonces si procedieron publicar mi comentario. Es risible.
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usucapion1000(15667)•30 de octubre de 2026 – 04:14Festejando la hipocrecúa del ABErrado?, Cada día decepcionas más.
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Marco(53341)•30 de octubre de 2026 – 02:38De la mano juntos y felices, por una relación bilateral bonita y constructiva: suena ridículo en un gobierno nimio, indolente, frívolo y falso como este.