Lo mataron por negro

Cuenta Yeison que, en la mañana del 20 de septiembre, otro negro, Chilapo, también amigo de Donovan, se involucró en una pelea. Estando en esas, llegó al lugar Donovan, quien estaba tomándose una cerveza. Entonces, al ver la escena, y con el ánimo de…

A Donovan Balanta, negro, de 34 años, estudiante de criminalística, siete policías lo mataron casi seguramente por ser negro, en su barrio Caracolí —situado en Ciudad Bolívar, en el límite entre Bogotá y Soacha—, de acuerdo con testimonios y videos que han circulado en redes. Allí, según me dijo Yeison Martínez, un buen amigo de Donovan, cerca de un tercio de la población es negra.

Cuenta Yeison que, en la mañana del 20 de septiembre, otro negro, Chilapo, también amigo de Donovan, se involucró en una pelea. Estando en esas, llegó al lugar Donovan, quien estaba tomándose una cerveza. Entonces, al ver la escena, y con el ánimo de defender a su amigo, botó la botella para tratar de parar la pelea. En la zona había unos 20 policías que pertenecían a la jurisdicción de Soacha donde, según Yeison, el jefe de la policía es un personaje racista que les dice a sus subalternos que “cuando vean peleas entre negros les den con todo lo que tengan”. Afirma Yeison que cuando los policías de Soacha vieron que en la localidad vecina de Caracolí había una pelea en la que participaba un negro, corrieron a intervenir. Y al ver que Donovan tiró al piso la botella de cerveza, los policías, según dijeron ellos, creyeron que Donovan los estaba atacando, y salieron a perseguirlo. Donovan, al percatarse de esa situación, corrió hasta que los uniformados, unos siete, lo persiguieron, lo capturaron, le gritaron “negro hijueputa”, lo cogieron a patadas y le aplicaron varias descargas de teaser. Ya casi inconsciente, cuenta Yeison, los policías lo llevaron al hospital en el carro de la institución. Según le dijo a Yeison la mamá de Donovan, su hijo estaba vivo cuando lo montaron al vehículo. Poco tiempo después perdió sus signos vitales.

Según Yeison, quien trabaja en medicina ancestral en la alcaldía de Ciudad Bolívar y hace una licenciatura en educación superior en la Universidad Digital de Antioquia, en Caracolí hay indignación porque a Donovan lo mataron los policías.

Publicidad

Según reportes de prensa, “la Policía ha dicho que la intervención fue legítima, motivada por una pelea entre vecinos, que le prestó todas las garantías a Balanta y lo remitió al hospital con vida”. No obstante, como era lógico, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dijo en su cuenta de X que apoyaría a la familia de Donovan y les pidió a las autoridades “acelerar la investigación y llegar hasta el fondo de lo sucedido”.

"No sé qué más piensan investigar", me dice Yeison. Tiene razón, porque los detalles de lo ocurrido están filmados en los videos que han circulado por redes. Y así fuera cierta la versión de la policía, y así Donovan los hubiera atacado con la botella, es evidente que, una vez capturado y estando en estado de indefensión, lo golpearon y le aplicaron descargas de teaser hasta dejarlo moribundo. Y ¿por qué lo hicieron? Muy probablemente por considerar que, por tener la piel oscura, era "un negro hijueputa”.

Ojalá Yeison, que también es negro, no corra la misma suerte de su amigo. Porque ya los policías de la zona, según dice él, lo “miran con odio”. Y de un teléfono desconocido le llegó un mensaje, de esos que se borran luego de abrirlos: “Deje de hacer videos. Aléjese de todo lo que está haciendo. Retírese de Ciudad Bolívar. Su vida corre peligro”, le dijeron.

A todas estas, a diferencia del alcalde Galán, el presidente De la Espriella, que tanto habla, del caso de Donovan no ha dicho ni mu.

www.patricialarasalive.com

@patricialarasa