Hace 52 años, mi condiscípula y amiga entrañable, la poeta María Mercedes Carranza, me invitó a uno de esos gratos almuerzos que acompañados de vinos interminables preparaba para sus amigos en su apartamento de La Macarena. En uno de ellos, conocí al poeta Darío Jaramillo Agudelo. Aún no le habían volado la pierna a raíz de una mina quiebrapatas que, por equivocación, le explotó cuando en 1989 fue a abrir el portón de la finca sabanera de un amigo a quien estaba destinada la bomba en este país de violencias absurdas. Desde entonces, Darío se convirtió en mi gran amigo. Le propuse que escribiera reseñas de libros para Nueva…

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Hace 52 años, mi condiscípula y amiga entrañable, la poeta María Mercedes Carranza, me invitó a uno de esos gratos almuerzos que acompañados de vinos interminables preparaba para sus amigos en su apartamento de La Macarena. En uno de ellos, conocí al poeta Darío Jaramillo Agudelo. Aún no le habían volado la pierna a raíz de una mina quiebrapatas que, por equivocación, le explotó cuando en 1989 fue a abrir el portón de la finca sabanera de un amigo a quien estaba destinada la bomba en este país de violencias absurdas. Desde entonces, Darío se convirtió en mi gran amigo. Le propuse que escribiera reseñas de libros para Nueva Frontera, semanario que habíamos fundado con el expresidente Carlos Lleras Restrepo. Y, sin falta, todos los martes en la mañana, Darío me entregaba en mi oficina la reseña perfecta, escrita a máquina, del último libro que había leído. Hoy me hace llegar por email, cada quince días, sus reseñas de libros que publicamos en Cambio quincenalmente bajo el título Gozar Leyendo.

Lector voraz (lee un promedio de tres libros a la semana), abogado, estelar subgerente cultural del Banco de la República entre 1985 y 2007, Darío Jaramillo Agudelo es el gran poeta vivo de Colombia: miembro de la llamada Generación sin Nombre, su obra ha merecido numerosos premios nacionales e internacionales: su novela, Cartas Cruzadas, fue finalista del X Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos en 1997. Pero, además, ha recibido, entre otros, el Premio Nacional de Poesía del ministerio de Cultura (2017) por su libro El Cuerpo y otra cosa, el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca (2018) y el Premio León De Greiff (2025).

Su "Poema de amor número 1″ ganó, entre 17.000 participantes, el concurso La poesía tiene la palabra, inventado por María Mercedes Carranza, para elegir el mejor poema de amor de Colombia. Dice:

Ese otro que también me habita,

acaso propietario, invasor quizás o exiliado en este cuerpo ajeno

o de ambos,

ese otro a quien temo e ignoro, felino o ángel (…),

ese otro,

también te ama.

Sin embargo, Darío tiene muchos otros versos memorables. El espacio no me alcanza para transcribirlos. Copio apenas estos pequeños fragmentos:

Primero y siempre está la soledad

y luego nada

y después, si ha de llegar, está el amor.

Podría perfectamente suprimirte de mi vida… Pero te amo.

No descanso de olvidarte

me gasto cada noche entera contigo, olvidándote.

Tú bien lejos y yo aquí contigo

olvidándote, olvidándote.

Pero el texto que más me ha conmovido de Darío, ese que me hizo explotar en llanto de alegría y que bien podría ser un verso suyo, es el que el miércoles, a las 10:44 a.m., puso en un chat llamado “Amigos de Darío”, Ángela Pérez, sucesora suya en la subdirección cultural del Banco de la República. En él, cincuenta amigos le mandamos a Darío mensajes y recibimos información diaria de su estado de salud, pues ha estado muy grave. Hoy nos informó Ángela que Darío le había escrito: “Diles a todos que no merezco tanto amor. DJ”.

Estás equivocado, querido Darío. Si algo mereces tú, es todo el amor del mundo. Pronto volveremos a almorzar en tu cocina. Pronto conversaremos de nuevo de la vida, de la poesía y del amor.

Adenda. Qué tristeza la partida de mi gran amigo Dionisio Ibáñez, padre de Ana María y Rodrigo, esposo de Carmenza y suegro de Fidel, el director de este periódico. Para ellos, mi más sentido abrazo de condolencia. Y tú, mi Dioni, descansa en paz.

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