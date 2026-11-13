Se fue Inga, la gran maestra

“Todavía por aquí”, me respondía con sus 96 años Inga Pouw de Villarreal, mi psicoanalista holandesa, sabia y brillante, cuando le preguntaba cómo estaba. Pero Inga, médica, psiquiatra de niños y adolescentes, la “mamá del psicoanálisis en Colombia”, como me dijo hace poco el internista, filósofo y psicoanalista Eugenio Matijasevic, ya no está por aquí. Falleció el sábado en Bogotá, con su brillantez y su memoria intactas, afectada por una enfermedad pulmonar que, finalmente, no acabó con su vida, como sí terminó con ella una caída que le ocasionó fracturas y la debilitó para siempre. Al irse, quienes estuvimos cerca de ella…

“Todavía por aquí”, me respondía con sus 96 años Inga Pouw de Villarreal, mi psicoanalista holandesa, sabia y brillante, cuando le preguntaba cómo estaba. Pero Inga, médica, psiquiatra de niños y adolescentes, la “mamá del psicoanálisis en Colombia”, como me dijo hace poco el internista, filósofo y psicoanalista Eugenio Matijasevic, ya no está por aquí. Falleció el sábado en Bogotá, con su brillantez y su memoria intactas, afectada por una enfermedad pulmonar que, finalmente, no acabó con su vida, como sí terminó con ella una caída que le ocasionó fracturas y la debilitó para siempre. Al irse, quienes estuvimos cerca de ella quedamos con un vacío muy difícil de llenar. Como me dijo el doctor Matijasevic, “aquellos que tuvimos la fortuna de interactuar con la sabiduría de la doctora Inga y vislumbrar la paz interior que irradiaba, estamos consternados”.

Autora de artículos entre los que se destacan “Contribuciones a la técnica psicoanalítica”, y “Fear and Desire in the Transformation Fantasy”, Ingeborg Pouw de Villarreal tradujo a Freud, dirigió el Instituto Colombiano de Psicoanálisis, presidió la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis y fue vicepresidenta de la IPA, International Psychoanalytical Association, fundada por Freud. Además, durante muchos años, hizo parte del comité de ética de la profesión.

Pero, además, como cuenta su hija Marcela, fue madre de cinco hijos a quienes les dejó la mejor educación. Para lograrlo, trabajó de 7 a. m. a 7 p. m., de lunes a viernes, durante toda su vida, de modo que ellos pudieron graduarse de las mejores universidades: London School of Economics, Cornell, Rice University y la Universidad del Rosario.

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Pero últimamente, a pesar de su brillantez y de su memoria intactas, su dificultad respiratoria la hizo suspender la consulta poco antes de cumplir 96 años. No obstante, contestaba los correos: “Desafortunadamente no estoy muy bien de salud. Un abrazo muy grande”, me escribió el 14 de septiembre esta mujer excepcional quien, de niña, sufrió la invasión de los nazis en Holanda; padeció hambre; se fue con su madre a Alemania y pasó los últimos años de la guerra en un cuarto con ella. Entonces se dedicó a estudiar hasta que cumplió 14 años y terminó la Segunda Guerra Mundial. Ante la reapertura de los colegios, se inventó que se le habían perdido los papeles, presentó los exámenes, los pasó, se ganó la beca del pueblo alemán y estudió medicina en Wiesbaden. Pero en la posguerra no encontró dónde ejercer la medicina en Alemania, y viajó a Inglaterra. Fue a un hospital y allá le dieron trabajo y comida. Fue ahí donde conoció al colombiano Jaime Villarreal, quien había estudiado medicina en Suiza, se enamoraron, se casaron a los seis meses, viajaron a Estados Unidos y estudiaron psiquiatría en Middle Town New York.

En 1958 llegaron a Colombia. Inga ya tenía una niñita, estaba embarazada de la segunda y no hablaba bien español, pero presentó los exámenes de medicina en español, los pasó y empezó a ejercer. Y el español se sumó a los otros cuatro idiomas que hablaba a la perfección: holandés, alemán, inglés y francés.

Así, Inga de Villareal se fue convirtiendo en la gran maestra del psicoanálisis en Colombia y en una autoridad mundial en la materia. Pero a ella no le gustaba figurar. Por eso pidió que la despidieran sin discursos ni homenajes. Y el 7 de noviembre, esta maestra de maestros, se fue en silencio y en paz.

A sus hijos y nietos les envío mi más sentido abrazo de condolencia.

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@patricialarasa