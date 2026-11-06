Se fue un grande

Estaban tan heridos que muchos querían volver a la guerra. Pero la fuerza moral de Navarro los convenció y, así, ese ingeniero sanitario —quien, por convicción, para liberar tiempo y dedicarse al M-19, renunció a la decanatura de ingeniería de la Universidad del Valle, pero siguió siendo profesor de la facultad— le dio un vuelco a la historia y le…

"Enterraremos a Carlos Pizarro en paz", le ordenó Antonio Navarro Wolff el 26 de abril de 1990 al antiguo M-19, que estaba enfurecido por el asesinato de su candidato presidencial, Carlos Pizarro, quien poco antes, el 9 de marzo, había firmado la paz con el Gobierno de Virgilio Barco.

Estaban tan heridos que muchos querían volver a la guerra. Pero la fuerza moral de Navarro los convenció y, así, ese ingeniero sanitario —quien, por convicción, para liberar tiempo y dedicarse al M-19, renunció a la decanatura de ingeniería de la Universidad del Valle, pero siguió siendo profesor de la facultad— le dio un vuelco a la historia y le evitó a Colombia otro baño de sangre.

Navarro sustituyó a Pizarro como candidato presidencial. En esas elecciones obtuvo 754.740 votos. El nuevo presidente, César Gaviria, lo nombró ministro de Salud. Sin embargo, duró poco porque renunció para ayudar a impulsar el proceso de convocatoria a la Asamblea Constituyente que había tomado fuerza a raíz de la inclusión, en las elecciones de mayo, de la “séptima papeleta,” a través de la cual casi dos millones de colombianos pidieron que se convocara una Constituyente.

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Así, siete meses después, cuando el 9 de diciembre se eligió esa Asamblea, la Alianza Democrática M-19, como fuerza monolítica, obtuvo la primera votación y eligió 19 delegados. El Partido Liberal, en la llamada “operación avispa”, es decir, liberales elegidos de manera dispersa y luego agrupados bajo el paraguas del liberalismo, eligió 25. Y el Movimiento de Salvación Nacional, dirigido entonces por Álvaro Gómez Hurtado, que dos años y medio antes había sido secuestrado y liberado dos meses más tarde por el M-19, obtuvo 11 curules.

Entonces las distintas fuerzas acordaron que la Constituyente tuviera una dirección colegiada: y Horacio Serpa, por el Partido Liberal; Antonio Navarro, por la Alianza Democrática M-19; y Álvaro Gómez, por el Movimiento de Salvación Nacional, voceros de fuerzas opuestas, presidieron la Asamblea y lograron que, luego de seis meses, se aprobara por consenso la Constitución de 1991 que hoy nos rige y que estableció nuestro Estado social de derecho; constitución que no es otra cosa que un gran pacto de paz acordado entre casi todas las fuerzas políticas. Digo casi todas porque en ese pacto no participaron ni el ELN ni las FARC, que se mantuvieron en la guerra. Pero si hubieran hecho parte de ese proceso, este país hubiera alcanzado entonces la paz completa.

Después, Navarro fue alcalde cívico de Pasto, reconocido por el diario El Tiempo y el Instituto FES de Liderazgo como el mejor alcalde del país; representante a la Cámara; senador; precandidato presidencial por el Polo Democrático; gobernador de Nariño; dirigente del Partido Verde y aspirante frustrado a la Alcaldía de Bogotá, porque Claudia López le ganó una encuesta, y él no quiso pelear para imponer su punto de vista de que la elección del candidato a la Alcaldía se hiciera mediante una consulta en la que él estaba seguro de que podría ganar. Es que para entonces su hijo Gabriel ya se había suicidado, y ese fue un golpe que lo minó para siempre. Después vino la epidemia de COVID, a raíz de la cual él se vacunó y quedó con una secuela cardíaca.

Entonces su vida, y sobre todo su ánimo, se fueron apagando. Y el sábado pasado, luego de sufrir una neumonía, tranquilo y de la mano del padre Francisco de Roux, Antonio Navarro se fue en paz.

Va mi abrazo lleno de solidaridad y respeto para Alejandro, Marcela, Jaime y demás miembros de su familia.

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