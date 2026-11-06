Se fue un grande

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"Enterraremos a Carlos Pizarro en paz", le ordenó Antonio Navarro Wolff el 26 de abril de 1990 al antiguo M-19, que estaba enfurecido por el asesinato de su candidato presidencial, Carlos Pizarro, quien poco antes, el 9 de marzo, había firmado la paz con el Gobierno de Virgilio Barco.
Estaban tan heridos que muchos querían volver a la guerra. Pero la fuerza moral de Navarro los convenció y, así, ese ingeniero sanitario —quien, por convicción, para liberar tiempo y dedicarse al M-19, renunció a la decanatura de ingeniería de la Universidad del Valle, pero siguió siendo profesor de la facultad— le dio un vuelco a la historia y le evitó a Colombia otro baño de sangre.
Navarro sustituyó a Pizarro como candidato presidencial. En esas elecciones obtuvo 754.740 votos. El nuevo presidente, César Gaviria, lo nombró ministro de Salud. Sin embargo, duró poco porque renunció para ayudar a impulsar el proceso de convocatoria a la Asamblea Constituyente que había tomado fuerza a raíz de la inclusión, en las elecciones de mayo, de la “séptima papeleta,” a través de la cual casi dos millones de colombianos pidieron que se convocara una Constituyente.
Así, siete meses después, cuando el 9 de diciembre se eligió esa Asamblea, la Alianza Democrática M-19, como fuerza monolítica, obtuvo la primera votación y eligió 19 delegados. El Partido Liberal, en la llamada “operación avispa”, es decir, liberales elegidos de manera dispersa y luego agrupados bajo el paraguas del liberalismo, eligió 25. Y el Movimiento de Salvación Nacional, dirigido entonces por Álvaro Gómez Hurtado, que dos años y medio antes había sido secuestrado y liberado dos meses más tarde por el M-19, obtuvo 11 curules.
Entonces las distintas fuerzas acordaron que la Constituyente tuviera una dirección colegiada: y Horacio Serpa, por el Partido Liberal; Antonio Navarro, por la Alianza Democrática M-19; y Álvaro Gómez, por el Movimiento de Salvación Nacional, voceros de fuerzas opuestas, presidieron la Asamblea y lograron que, luego de seis meses, se aprobara por consenso la Constitución de 1991 que hoy nos rige y que estableció nuestro Estado social de derecho; constitución que no es otra cosa que un gran pacto de paz acordado entre casi todas las fuerzas políticas. Digo casi todas porque en ese pacto no participaron ni el ELN ni las FARC, que se mantuvieron en la guerra. Pero si hubieran hecho parte de ese proceso, este país hubiera alcanzado entonces la paz completa.
Después, Navarro fue alcalde cívico de Pasto, reconocido por el diario El Tiempo y el Instituto FES de Liderazgo como el mejor alcalde del país; representante a la Cámara; senador; precandidato presidencial por el Polo Democrático; gobernador de Nariño; dirigente del Partido Verde y aspirante frustrado a la Alcaldía de Bogotá, porque Claudia López le ganó una encuesta, y él no quiso pelear para imponer su punto de vista de que la elección del candidato a la Alcaldía se hiciera mediante una consulta en la que él estaba seguro de que podría ganar. Es que para entonces su hijo Gabriel ya se había suicidado, y ese fue un golpe que lo minó para siempre. Después vino la epidemia de COVID, a raíz de la cual él se vacunó y quedó con una secuela cardíaca.
Entonces su vida, y sobre todo su ánimo, se fueron apagando. Y el sábado pasado, luego de sufrir una neumonía, tranquilo y de la mano del padre Francisco de Roux, Antonio Navarro se fue en paz.
Va mi abrazo lleno de solidaridad y respeto para Alejandro, Marcela, Jaime y demás miembros de su familia.
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Rob(65737)•Hace 5 minutosExcelente columna. Ahora resulta que la intolerancia y fanatismo de la derecha se resiste a reconocer que demócratas o personas de izquierda puedan ser valiosos. Para ellos solo cuentan la manada de mediocres que rodean al nuevo gobierno….
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Maria Clemencia(10942)•Hace 27 minutosMuy buen homenaje. Antonio Navarro, personificó "la vida en los años" no "los años de vida"
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Mario(16018)•Hace 1 horaResulta que finalmente, le quedamos debiendo. Excelente, como siempre, el gran Atenas (06773). Ni más ni menos!
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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•Hace 2 horasSe fue un grande Antonio Navarro y queda otro grande Gustavo Petro. Vamos con el progresismo contra esta manada de inútiles perdedores que hoy nos gobierna. Por cuatro años de un ĺider como Petro es que la izquierda hoy es la gran opción de poder
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antonio(7747)•Hace 5 minutosQue comentario tan estúpido, ( queda otro grande ) este sr debe consumir las mismas porquerias que consume su ídolo de barro.
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Tulio Claudio(70717)•Hace 2 horasLa saliva de Lara Salive.
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antonio(7747)•Hace 2 horasPetro no le da ni en los tobillos a Navarro. Hombre decente y correcto. Petro se quedó estancado en el m19
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Hugo(14000)•Hace 3 horasQue la Constituyente fue un "gran pacto de paz acordado entre casi todas las fuerzas políticas", tiene una verdad parcial que induce a error. En efecto fue la dirigencia política de ese entonces quienes acordaron la convocatoria, no por la gente del "País Nacional" que tiene muy poca ilustración de su significado. Por esto la participación electoral en la elección de lo constituyentes fue la mínima y algunos de los elegidos no eran"lumbreras". Así ,esta Constitución nació con tantos defectos
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Oscar(36876)•Hace 3 horasDe lo poco decente que tenía la izquierda de este país. A ver si aprenden de él a no hacerle calle de honor a los excesos (con dineros públicos) del dizque expresidente. A ver si la decencia recupera a la izquierda o viceversa.
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Dario(77642)•Hace 3 horasAntonio Navarro W, fue un gran idealista en el M-19 y así lo consideraban otros miembros de ese moviemiento como Carlos Pizarro, Andrés Almarales, etc. Siempre tuvo en mente que lo que debían perseguir era conseguir lo que hasta ahora ha sido una quimera: Menos pobreza, mejor salud y mejor salud para el pueblo colombiano. Paz en su tumba.
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H. Callejas(4167)•Hace 3 horasSi Navarro hubiese sido presidente hoy tendriamos como sucesor de él otro presidente de izquierda, pero Petro enterro con su lunatico y corrupto gobierno el proyecto de una izquierda democratica.
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Atenas(06773)•Hace 4 horas¡Ahh, qué va, efervescente Pati…difusa Lara, eso no es pa tanto! Cierta/, Antonio Navarro W., fue un triz más moderado q’ el resto de sus confabulados, o subversivos, y terroristas camaradas, y era hechura de ídem molde con la diferencia de q’ aprendió a guardar silencio, se hizo connivente, frente al inmenso mal q’ han causado; y eso, a mi juicio, es pésimo antecedente. No recuerdo haberle leído ni una severa crítica contra el ruin e inmoral ojisapo pese a todas las miasmas q’ legó. Atenas
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Rob(65737)•Hace 23 minutosEl mediocre y amargado godo de Atenas opinando como siempre "cargado de veneno y resentimiento"……
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Luis Raúl(11222)•Hace 3 horasSolo basura escribe este boberto, vy tu igual a el.
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Luis Raúl(11222)•Hace 3 horasEscribiendo tanta basura, vvomo siempre, v Atenas no te vas a recuperar de la palera del martes.
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PEDRO JUAN(90741)•Hace 3 horasSolo bla, bla, bla, bla. No merece ser leído.
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Diana cp(85842)•Hace 4 horasLas sabias enseñanzas del gran Atenas
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Diana cp(85842)•Hace 4 horasQEPD el gran Antonio Navarro Wolff , hombre de paz genuino no como perico loco Petro y sus lamebotas que sueñan con incendios, destrucción, quema de policías vivos, asesinato de trabajadores y niños en ambulancias en fin… gran respeto a Navarro pero no todo puede ser perfecto, se manchó las manos de sangre de gente inocente al votar por el asesino Cepeda, pero bueno lo asaltaron en su buena fe
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German(31430)•Hace 5 horasHombre valiente y de principios, ya forma parte de la historia de Colombia. Paz en su tumba
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Ana(81f70)•Hace 5 horasNi tanto honor, ni tanta indignidad. Promedio.
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Jairitoco(24834)•Hace 5 horasSiempre pensé que el sería el Primer Presidente de Izquierda en Colombia…..tenía todos los meritos. Mejor alacalde, mejor gobernador, impulsor y copresidente de la Asamblea Nal Constituyente etx, etc…….Venga esa mano pais…..Hasta siempre Antio Navarro Wolf
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William(51420)•Hace 6 horasBonita semblanza de un hombre que se equivocó y tuvo la grandeza de corregir el rumbo. Y ese cambio positivo lo hizo grande.
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NAVY(47439)•Hace 9 horasPaz en su tumba