Contra el olvido

“Necesitamos, dramática y urgentemente, que cese el fuego por parte de las autoridades. Estamos rodeados del M-19 (…) Si no cesa inmediatamente el fuego, morimos todos”. Conmueve volver a escuchar la voz firme y serena del doctor Alfonso Reyes Echandía, desoída por el gobierno el 6 de noviembre de 1985, cuando el M-19 cometió el error imperdonable de tomarse el Palacio de Justicia, y el ejército usó en la retoma una fuerza desmedida que derivó en hechos monstruosos. Aunque el coronel Luis Alfonso Plazas Vega fue condenado en 2010 a 30 años de cárcel por la desaparición de 12 personas, la verdad ha llegado lenta y difícilmente, sin…

“Necesitamos, dramática y urgentemente, que cese el fuego por parte de las autoridades. Estamos rodeados del M-19 (…) Si no cesa inmediatamente el fuego, morimos todos”. Conmueve volver a escuchar la voz firme y serena del doctor Alfonso Reyes Echandía, desoída por el gobierno el 6 de noviembre de 1985, cuando el M-19 cometió el error imperdonable de tomarse el Palacio de Justicia, y el ejército usó en la retoma una fuerza desmedida que derivó en hechos monstruosos. Aunque el coronel Luis Alfonso Plazas Vega fue condenado en 2010 a 30 años de cárcel por la desaparición de 12 personas, la verdad ha llegado lenta y difícilmente, sin que se alcance total justicia y reparación.

Para que no olvidemos al centenar de víctimas de esa barbarie, entre las que se cuentan 11 magistrados, es necesario seguir conmemorando esas fechas, que en los que fuimos testigos quedaron como una herida que no termina de cerrarse. Es lo que se ha propuesto la Fundación Carlos Urán, que cada año lleva a cabo ‘Mapa de la Memoria’, una acción simbólica en la Plaza de Bolívar en la que participan personalidades de la cultura, periodistas, abogados, representantes de organizaciones internacionales y familiares de las víctimas. Detrás de la Fundación –que “combina investigación, creación cultural, pedagogía, comunicación e incidencia”– está Helena, quién ha dedicado parte de su vida a pedir justicia y a honrar la memoria de su padre, Carlos Horacio Urán, abogado y Magistrado Auxiliar del Consejo de Estado, un hombre probo, comprometido con su trabajo y con las causas sociales, que cuando fue asesinado tenía apenas 43 años.

El pasado viernes 6, pues, 41 personas hicieron el trayecto entre la puerta del Palacio y la Casa del Florero, mientras en la plaza resonaban, conmovedoras, las palabras de Reyes Echandía. Fue el mismo recorrido que en 1985 hicieron, aterrados, cientos de sobrevivientes, algunos de ellos torturados y desaparecidos pocas horas después. Cada una de esas 41 personas llevaba en sus manos un florero, que arrojaba contra el piso mientras una voz iba enunciando palabras que resumen el dolor sufrido, la ausencia, la impunidad, y otros variados sentimientos y reproches.

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Hay dos maneras de que un pueblo olvide, y las dos las mostró García Márquez en Cien años de soledad apelando al lenguaje simbólico: la una es natural, causada por el paso del tiempo, y el autor la convierte en metáfora con la peste del olvido. La otra la experimenta José Arcadio Segundo, cuando después de saltar del tren repleto de muertos le dice a una mujer que lo acoge, refiriéndose a la matanza de las bananeras: “Debían ser como tres mil”. La mujer lo desmiente: “aquí no ha habido muertos desde los tiempos de tu tío el coronel Aureliano”. Unas páginas más adelante la novela nos dice que “la versión oficial, mil veces repetida y machacada en todo el país (…) terminó por imponerse: no hubo muertos, los trabajadores satisfechos habían regresado con sus familias, y la compañía bananera suspendía actividades mientras pasaba la lluvia”. Se trata del olvido por decreto. Porque cada tanto hay quienes, desde el poder, tratan de reescribir la historia a su manera, omitiendo, borrando, ignorando, o censurando lo que ideológicamente no les conviene.